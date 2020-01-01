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Які продукти корисно вживати для зміцнення легенів

Які продукти корисно вживати для зміцнення легенів
У сезон розгулу грипу, простудних захворювань і нової коронавірусної інфекції COVID-19 особливо сильно ризикують легені, які стають головною мішенню небезпечних недуг. Як їх захистити?

Про це розповідає Ukrhealth.

Існують продукти, що підтримують і оздоровлюють легені за рахунок речовин, які містяться в них. Обов’язково включайте їх в раціон зараз – їх споживання зміцнює парний орган, роблячи його більш стійким до небезпечного впливу патогенних мікроорганізмів.

Наступні продукти є кращими в цій справі.

Білий чай. За даними журналу Cuerpomente, він містить вражаюче високу кількість антиоксидантних поліфенолів. Дослідження показують, що екстракт білого чаю здатний викликати загибель клітин раку легенів.

Ківі. Для зміцнення імунної системи, здатної протистояти натиску вірусів і бактерій, які вражають дихальні шляхи і легені, організму необхідний вітамін С. Плоди ківі – його найкраще джерело: в 100 грамах міститься 93 мг. Фрукт також містить вітамін Е, який підсилює дію вітаміну С.

Цибуля. Речовина кверцетин і сполуки сірки, присутні в цьому продукті, роблять його натуральним ліками від хвороб легенів і дихальних шляхів. Молода цибуля володіє досить м’яким смаком, що дозволяє вживати її в сирому вигляді.

Цикорій. Червоний цикорій радіккіо багатий інуліном, найбільш корисним типом клітковини для зміцнення кишкової мікробіоти. Здорова флора кишечника особливо ефективно допомагає імунній системі запобігати інфекціям, включаючи легеневі.

Яблука. Згідно з дослідженням Університетської клініки Святого Георгія в Лондоні, для зміцнення органу, поліпшення легеневої функції дуже корисно з’їдати одне-два в день. Вчені констатують: любителі яблук демонструють більш значний обсяг легенів. Продукт містить кверцетин, флавоноїди, має антиоксидантні та протизапальні властивості і відмінно захищає легені від агресорів із зовнішнього середовища у вигляді забрудненого повітря, алергенів, тютюнового диму і так далі.

Евкаліпт. Летючі сполуки, присутні в його листі, розчиняються в слизовій оболонці, підвищуючи їх стійкість до впливу збудників небезпечних інфекцій. Для вживання половину чайної ложки сухого листя потрібно змішати з чашкою води.

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Теги: легені, здоров'я, їжі
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