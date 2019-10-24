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На Тернопільщині помер священник, який хворів на коронавірус

На Тернопільщині помер священник, який хворів на коронавірус
У Тернопільській області помер 57-річний священник з міста Заліщики.

Про це інформує "Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом" у facebook.

"Це священик, у якого першим на Тернопільщині лабораторно підтвердили коронавірус. Чоловік проходив лікування в Тернопільській лікарні швидкої допомоги. В останні дні його стан погіршився. Пацієнта підключили до апарату штучної вентиляції легень", - йдеться у повідомлені.

Врятувати чоловіка не вдалося, вранці 6 квітня він помер.

Загалом від початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померло 3 людей: 68-річний житель Монастириського району, 57-річна жителька Козівського району та 57-річний житель міста Заліщики.

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Теги: Тернопільщина, священник, смерть
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