На Тернопільщині помер священник, який хворів на коронавірус
Сьогодні, 10:16
У Тернопільській області помер 57-річний священник з міста Заліщики.
Про це інформує "Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом" у facebook.
"Це священик, у якого першим на Тернопільщині лабораторно підтвердили коронавірус. Чоловік проходив лікування в Тернопільській лікарні швидкої допомоги. В останні дні його стан погіршився. Пацієнта підключили до апарату штучної вентиляції легень", - йдеться у повідомлені.
Врятувати чоловіка не вдалося, вранці 6 квітня він помер.
Загалом від початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померло 3 людей: 68-річний житель Монастириського району, 57-річна жителька Козівського району та 57-річний житель міста Заліщики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує "Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом" у facebook.
"Це священик, у якого першим на Тернопільщині лабораторно підтвердили коронавірус. Чоловік проходив лікування в Тернопільській лікарні швидкої допомоги. В останні дні його стан погіршився. Пацієнта підключили до апарату штучної вентиляції легень", - йдеться у повідомлені.
Врятувати чоловіка не вдалося, вранці 6 квітня він помер.
Загалом від початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померло 3 людей: 68-річний житель Монастириського району, 57-річна жителька Козівського району та 57-річний житель міста Заліщики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині під час рейду рибохорони затримали браконьєрів
Сьогодні, 10:35
На Волині за добу – 7 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 10:18
На Тернопільщині помер священник, який хворів на коронавірус
Сьогодні, 10:16
Сигаретний контрабандист влаштував погоню на Волині і наїхав на поліцейського. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 10:10
У Польщі в аварії загинув молодий волинянин
Сьогодні, 09:55