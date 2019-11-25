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Волинь має понад 2,2 мільярда гривень податкових надходжень

Волинь має понад 2,2 мільярда гривень податкових надходжень
Протягом першого кварталу 2020 року волинські платники податків спрямували до бюджетів усіх рівнів 2 мільярди 241 мільйон гривень платежів, які адмініструє Головне управління ДПС у Волинській області.

Як інформує управління податкового моніторингу податкової служби краю, зібрана сума податків в січні-березні 2020 року на 303 мільйони гривень перевищує аналогічні показники минулого року, – зазначає сектор комунікацій Головного управління ДПС у Волинській області.

Загальна динаміка податкових надходжень в області у першому кварталі поточного року – плюс 15,6 відсотка до фактичних показників такого ж періоду торік.

«А це означає, що попри сповільнення темпів економіки бізнес демонструє відповідальну позицію та у складних умовах опікується інтересами держави. Такий ріст – це ще й результат нашого конструктивного діалогу з тими платниками, які працюють прозоро, а також свідчення ефективної протидії так званим схемам мінімізації», - наголошує в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Олег Гирикович.

Детінізація діяльності тих підприємств, які не повною мірою виконують свої зобов’язання перед бюджетом, залишається першочерговим пріоритетом податкової служби, - звертають увагу суб’єктів підприємництва в Головному управлінні ДПС у Волинській області.

«Для представників соціально відповідального бізнесу, завдяки яким держава та громади мають кошти для фінансування заходів соціального спрямування та національної безпеки в умовах військового протистояння та пандемії COVID-19, податківці завжди будуть надійними консультантами -помічниками», - підсумував Олег Гирикович.

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Теги: ДПС, Волинь, гроші, податки
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