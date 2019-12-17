Луцька музична школа ініціює дистанційний фестиваль





Фестивальна програма передбачає виконання твору (1 відео-сюжет), виконаного спільно в ансамблі (вокальному, інструментальному, вокально-інструментальному) за участі учнів, або викладачів школи та членів їх родин, а також презентація-представлення родини, - йдеться на сайті Луцькради.



Тож з 1 до 31 травня 2020 року необхідно викласти відео з презентацією родини на сторінці Facebook ArtFamilyFast і написати до відео назву та обов'язково додати хештеги #культура_без_карантину #culture_online #artfamilyfast.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька музична школа №1 імені Фридерика Шопена ініціює дистанційний фестиваль родинної творчості «ArtFamilyFast».Фестивальна програма передбачає виконання твору (1 відео-сюжет), виконаного спільно в ансамблі (вокальному, інструментальному, вокально-інструментальному) за участі учнів, або викладачів школи та членів їх родин, а також презентація-представлення родини, - йдеться на сайті Луцькради.Тож з 1 до 31 травня 2020 року необхідно викласти відео з презентацією родини на сторінці Facebook ArtFamilyFast і написати до відео назву та обов'язково додати хештеги #культура_без_карантину #culture_online #artfamilyfast.

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