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Луцька музична школа ініціює дистанційний фестиваль

Луцька музична школа ініціює дистанційний фестиваль
Луцька музична школа №1 імені Фридерика Шопена ініціює дистанційний фестиваль родинної творчості «ArtFamilyFast».

Фестивальна програма передбачає виконання твору (1 відео-сюжет), виконаного спільно в ансамблі (вокальному, інструментальному, вокально-інструментальному) за участі учнів, або викладачів школи та членів їх родин, а також презентація-представлення родини, - йдеться на сайті Луцькради.

Тож з 1 до 31 травня 2020 року необхідно викласти відео з презентацією родини на сторінці Facebook ArtFamilyFast і написати до відео назву та обов'язково додати хештеги #культура_без_карантину #culture_online #artfamilyfast.


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Теги: фестиваль, Луцьк, музична школа
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