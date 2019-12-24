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Хотів отримати бонусні гроші: волинянина «розвели» інтернет-шахраї

Хотів отримати бонусні гроші: волинянина «розвели» інтернет-шахраї
21-річного жителя Володимира-Волинського ошукали шахраї.

Про це інформує сайт “Княжий Град” з посиланням на Володимир-Волинський відділ поліції.

Чоловік повідомив, що 18 лютого його ошукали на 3000 гривень під приводом надання у подальшому бонусних 500 гривень для погашення кредиту у компанії “Смартівей”.

Гроші ошуканий надіслав нібито в якості оплати онлайн-кредиту. Втім, ні отримання бонусів, ні оплати за кредит не відбулося.

Триває слідство.

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Теги: волинянин, шахраї, Володимир
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