Хотів отримати бонусні гроші: волинянина «розвели» інтернет-шахраї





Про це інформує сайт



Чоловік повідомив, що 18 лютого його ошукали на 3000 гривень під приводом надання у подальшому бонусних 500 гривень для погашення кредиту у компанії “Смартівей”.



Гроші ошуканий надіслав нібито в якості оплати онлайн-кредиту. Втім, ні отримання бонусів, ні оплати за кредит не відбулося.



Триває слідство.

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