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У МЗС розповіли про стан українців, які постраждали в аварії в Угорщині

У МЗС розповіли про стан українців, які постраждали в аварії в Угорщині
Дев’ять громадян України постраждали в результаті ДТП в Угорщині вночі 7 квітня.

П’ятьох з них госпіталізували, повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев, пишуть "Факти".

"Згідно з отриманою оперативною інформацією від поліції області Гевеш, водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та перекинувся. Він, нібито, заснув під час керування транспортом, – каже Погорельцев.

За інформацією консульства України в Ньїредьгазі, чотирьох громадян України, які перебувають у лікарні міста Хатван, протягом поточного дня вже повинні виписати і доставити до кордону з Україною, де їх зустрінуть знайомі і родичі.

"Що стосується інших українців, які перебувають в лікарні міста Егер, то чотирьох осіб також повинні виписати найближчим часом. Ще одного громадянина України, який отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості, триматимуть в лікарні. Загроза життю відсутня", – додав Погорельцев.

Закарпатська обласна адміністрація вислала за українцями спеціальний транспорт.

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Теги: аварія, українці, стан потерпілих, Угорщина
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