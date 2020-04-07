У МЗС розповіли про стан українців, які постраждали в аварії в Угорщині
Сьогодні, 14:38
Дев’ять громадян України постраждали в результаті ДТП в Угорщині вночі 7 квітня.
П’ятьох з них госпіталізували, повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев, пишуть "Факти".
"Згідно з отриманою оперативною інформацією від поліції області Гевеш, водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та перекинувся. Він, нібито, заснув під час керування транспортом, – каже Погорельцев.
За інформацією консульства України в Ньїредьгазі, чотирьох громадян України, які перебувають у лікарні міста Хатван, протягом поточного дня вже повинні виписати і доставити до кордону з Україною, де їх зустрінуть знайомі і родичі.
"Що стосується інших українців, які перебувають в лікарні міста Егер, то чотирьох осіб також повинні виписати найближчим часом. Ще одного громадянина України, який отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості, триматимуть в лікарні. Загроза життю відсутня", – додав Погорельцев.
Закарпатська обласна адміністрація вислала за українцями спеціальний транспорт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
П’ятьох з них госпіталізували, повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев, пишуть "Факти".
"Згідно з отриманою оперативною інформацією від поліції області Гевеш, водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та перекинувся. Він, нібито, заснув під час керування транспортом, – каже Погорельцев.
За інформацією консульства України в Ньїредьгазі, чотирьох громадян України, які перебувають у лікарні міста Хатван, протягом поточного дня вже повинні виписати і доставити до кордону з Україною, де їх зустрінуть знайомі і родичі.
"Що стосується інших українців, які перебувають в лікарні міста Егер, то чотирьох осіб також повинні виписати найближчим часом. Ще одного громадянина України, який отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості, триматимуть в лікарні. Загроза життю відсутня", – додав Погорельцев.
Закарпатська обласна адміністрація вислала за українцями спеціальний транспорт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині на 6 осіб оформили протоколи за порушення самоізоляції
Сьогодні, 15:00
Митрополит Михаїл у кафедральному соборі дарував жінкам квіти
Сьогодні, 14:55
У МЗС розповіли про стан українців, які постраждали в аварії в Угорщині
Сьогодні, 14:38
Через борги лучани можуть залишитися без гарячої води
Сьогодні, 14:15
В українському футболі – перша смерть від коронавірусу
Сьогодні, 14:00