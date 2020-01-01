На Волині закрили два пункти швидкої через зараження COVID-19 водія та санітарок
Сьогодні, 15:55
Через зараження коронавірусом водія швидкої, який згодом помер, а також підтверджені діагнози у двох санітарок у Старій Вижівці та Сереховичах закрили пункти медичної допомоги.
Про це повідомляють Волинські Новини.
Нагадаємо, 62-річний водій «швидкої» зі Старовижівського району, в якого попередньо діагностували коронавірус, помер 3 квітня. Пізніше стало відомо, що у членів його родини – дружини, доньки та онуки – теж виявили COVID-19.
Окрім того, захворіли дві санітарки, які працювали із загиблим водієм.
Як повідомив директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль, у зв’язку з виявленням коронавірусу у водія швидкої 3 квітня було закрито Старовижівське відділення екстреної медичної допомоги на карантин – на 14 діб.
«Із сьогоднішнього дня закрили також пункт екстреної медичної допомоги села Сереховичі Старовижівського відділення ЕМД через те, що санітарка з позитивним тестом ПЛР. Хоча сама вона зі Старої Вижівки, але працювала в Сереховичах», – сказав Володимир Шмаль.
Він додав, що всі працівники пункту екстреної медичної допомоги знаходитимуться на самоізоляції.
Поки ж пункт екстреної медичної допомоги села Сереховичі Старовижівського відділення ЕМД не опрацьовуватиме виклики, котрі надходитимуть від населення, їх перенаправлятимуть бригадам Ковельського, Любомльського, Турійського і Луківського відділень.
Водночас Володимир Шмаль зазначив, що працівники швидких забезпечені в достатній кількості масками, респіраторами і рукавицями. Натомість в медиків закінчуються захисні костюми – їх залишилося всього близько 200. З його слів, існує проблема з постачанням, адже в нинішніх умовах важко знайти місце, де можна їх придбати.
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Про це повідомляють Волинські Новини.
Нагадаємо, 62-річний водій «швидкої» зі Старовижівського району, в якого попередньо діагностували коронавірус, помер 3 квітня. Пізніше стало відомо, що у членів його родини – дружини, доньки та онуки – теж виявили COVID-19.
Окрім того, захворіли дві санітарки, які працювали із загиблим водієм.
Як повідомив директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль, у зв’язку з виявленням коронавірусу у водія швидкої 3 квітня було закрито Старовижівське відділення екстреної медичної допомоги на карантин – на 14 діб.
«Із сьогоднішнього дня закрили також пункт екстреної медичної допомоги села Сереховичі Старовижівського відділення ЕМД через те, що санітарка з позитивним тестом ПЛР. Хоча сама вона зі Старої Вижівки, але працювала в Сереховичах», – сказав Володимир Шмаль.
Він додав, що всі працівники пункту екстреної медичної допомоги знаходитимуться на самоізоляції.
Поки ж пункт екстреної медичної допомоги села Сереховичі Старовижівського відділення ЕМД не опрацьовуватиме виклики, котрі надходитимуть від населення, їх перенаправлятимуть бригадам Ковельського, Любомльського, Турійського і Луківського відділень.
Водночас Володимир Шмаль зазначив, що працівники швидких забезпечені в достатній кількості масками, респіраторами і рукавицями. Натомість в медиків закінчуються захисні костюми – їх залишилося всього близько 200. З його слів, існує проблема з постачанням, адже в нинішніх умовах важко знайти місце, де можна їх придбати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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