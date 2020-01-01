На Волині закрили два пункти швидкої через зараження COVID-19 водія та санітарок

який згодом помер, а також підтверджені діагнози у двох санітарок у Старій Вижівці та Сереховичах закрили пункти медичної допомоги.



Про це повідомляють



Нагадаємо, 62-річний водій «швидкої» зі Старовижівського району, в якого попередньо діагностували коронавірус, помер 3 квітня. Пізніше стало відомо, що у членів його родини – дружини, доньки та онуки – теж виявили COVID-19.



Окрім того, захворіли дві санітарки, які працювали із загиблим водієм.



Як повідомив директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль, у зв’язку з виявленням коронавірусу у водія швидкої 3 квітня було закрито Старовижівське відділення екстреної медичної допомоги на карантин – на 14 діб.



«Із сьогоднішнього дня закрили також пункт екстреної медичної допомоги села Сереховичі Старовижівського відділення ЕМД через те, що санітарка з позитивним тестом ПЛР. Хоча сама вона зі Старої Вижівки, але працювала в Сереховичах», – сказав Володимир Шмаль.



Він додав, що всі працівники пункту екстреної медичної допомоги знаходитимуться на самоізоляції.



Поки ж пункт екстреної медичної допомоги села Сереховичі Старовижівського відділення ЕМД не опрацьовуватиме виклики, котрі надходитимуть від населення, їх перенаправлятимуть бригадам Ковельського, Любомльського, Турійського і Луківського відділень.



Водночас Володимир Шмаль зазначив, що працівники швидких забезпечені в достатній кількості масками, респіраторами і рукавицями. Натомість в медиків закінчуються захисні костюми – їх залишилося всього близько 200. З його слів, існує проблема з постачанням, адже в нинішніх умовах важко знайти місце, де можна їх придбати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через зараження коронавірусом водія швидкої,у двох санітарок у Старій Вижівці та Сереховичах закрили пункти медичної допомоги.Про це повідомляють Волинські Новини. Нагадаємо, 62-річний водій «швидкої» зі Старовижівського району, в якого попередньо діагностували коронавірус, помер 3 квітня. Пізніше стало відомо, що уОкрім того, захворіли дві санітарки, які працювали із загиблим водієм.Як повідомив директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»у зв’язку з виявленням коронавірусу у водія швидкої 3 квітня було закрито Старовижівське відділення екстреної медичної допомоги на карантин – на 14 діб.«Із сьогоднішнього дня закрили також пункт екстреної медичної допомоги села Сереховичі Старовижівського відділення ЕМД через те, що санітарка з позитивним тестом ПЛР. Хоча сама вона зі Старої Вижівки, але працювала в Сереховичах», – сказав Володимир Шмаль.Він додав, що всі працівники пункту екстреної медичної допомоги знаходитимуться на самоізоляції.Поки ж пункт екстреної медичної допомоги села Сереховичі Старовижівського відділення ЕМД не опрацьовуватиме виклики, котрі надходитимуть від населення, їх перенаправлятимуть бригадам Ковельського, Любомльського, Турійського і Луківського відділень.Водночас Володимир Шмаль зазначив, що працівники швидких забезпечені в достатній кількості масками, респіраторами і рукавицями. Натомість в медиків закінчуються захисні костюми – їх залишилося всього близько 200. З його слів, існує проблема з постачанням, адже в нинішніх умовах важко знайти місце, де можна їх придбати.

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