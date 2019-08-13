Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки до Києва ще у 2018 році. ФОТО

Поліція розшукує, 22.04.1974 р.н., уродженця та жителя селища Колки Маневицького району.Про це повідомляє Маневицький ВП у Волинській області.Відомо, чоловік ще 15 квітня 2018 року поїхав на сезонні роботи до міста Київ, де працював та тимчасово проживав. Востаннє виходив на зв'язок в середині травня 2018 року. Наразі його місцезнаходження залишається невідомим.зріст близько 175-180 см, середньої тіло будови, обличчя смугле овальне, очі світлі, волосся пряме темне. Над правою бровою наявний шрам від травми.У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцезнаходження зниклого просять повідомляти у чергову частину Маневицького ВП ГУНП або за телефонами:– ст. о/у Сахарчук Д.В.- о/у Оксенюк Н.С.– чергова частина Маневицького ВП ГУНП.