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Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки до Києва ще у 2018 році. ФОТО

Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки до Києва ще у 2018 році. ФОТО
Поліція розшукує Ільчука Володимира Миколайовича, 22.04.1974 р.н., уродженця та жителя селища Колки Маневицького району.

Про це повідомляє Маневицький ВП у Волинській області.

Відомо, чоловік ще 15 квітня 2018 року поїхав на сезонні роботи до міста Київ, де працював та тимчасово проживав. Востаннє виходив на зв'язок в середині травня 2018 року. Наразі його місцезнаходження залишається невідомим.

Прикмети: зріст близько 175-180 см, середньої тіло будови, обличчя смугле овальне, очі світлі, волосся пряме темне. Над правою бровою наявний шрам від травми.

У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцезнаходження зниклого просять повідомляти у чергову частину Маневицького ВП ГУНП або за телефонами:
068-0497907; – ст. о/у Сахарчук Д.В.
096-6514160; - о/у Оксенюк Н.С.
03376-21576 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП.

Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки до Києва ще у 2018 році. ФОТО

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Теги: розшук, волинянин, поліція
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