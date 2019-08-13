Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки до Києва ще у 2018 році. ФОТО
Сьогодні, 18:43
Поліція розшукує Ільчука Володимира Миколайовича, 22.04.1974 р.н., уродженця та жителя селища Колки Маневицького району.
Про це повідомляє Маневицький ВП у Волинській області.
Відомо, чоловік ще 15 квітня 2018 року поїхав на сезонні роботи до міста Київ, де працював та тимчасово проживав. Востаннє виходив на зв'язок в середині травня 2018 року. Наразі його місцезнаходження залишається невідомим.
Прикмети: зріст близько 175-180 см, середньої тіло будови, обличчя смугле овальне, очі світлі, волосся пряме темне. Над правою бровою наявний шрам від травми.
У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцезнаходження зниклого просять повідомляти у чергову частину Маневицького ВП ГУНП або за телефонами:
068-0497907; – ст. о/у Сахарчук Д.В.
096-6514160; - о/у Оксенюк Н.С.
03376-21576 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП.
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Про це повідомляє Маневицький ВП у Волинській області.
Відомо, чоловік ще 15 квітня 2018 року поїхав на сезонні роботи до міста Київ, де працював та тимчасово проживав. Востаннє виходив на зв'язок в середині травня 2018 року. Наразі його місцезнаходження залишається невідомим.
Прикмети: зріст близько 175-180 см, середньої тіло будови, обличчя смугле овальне, очі світлі, волосся пряме темне. Над правою бровою наявний шрам від травми.
У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцезнаходження зниклого просять повідомляти у чергову частину Маневицького ВП ГУНП або за телефонами:
068-0497907; – ст. о/у Сахарчук Д.В.
096-6514160; - о/у Оксенюк Н.С.
03376-21576 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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