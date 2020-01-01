вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині молодик побив співмешканця матері

У селі на Волині молодик побив співмешканця матері
У селі Острівок під час конфлікту 23-річний чоловік побив співмешканця своєї матері.

Про випадок повідомили у міському відділ поліції, передає Район.Володимир-Волинський.

37 річний житель села Острівок повідомив у поліцію, що 12 квітня біля 15:05, син його співмешканки, 23-річний мешканець цього ж села, під час словесного конфлікту наніс заявнику тілесні ушкодження у вигляді синця під оком.

Наразі поліція з'ясовує усі обставини цього випадку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бійка, Острівок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Платять 6 гривень: коли луцьких медиків возитимуть на роботу безкоштовно
Сьогодні, 16:28
Поблизу Луцька «бізнесмен» організував підпільний цех фальсифікованого алкоголю.ФОТО
Сьогодні, 16:26
У селі на Волині молодик побив співмешканця матері
Сьогодні, 16:20
У Луцьку двох жінок постригли у монахині
Сьогодні, 16:06
В Україні у 18 разів збільшили штрафи для паліїв сухої трави
Сьогодні, 16:00
Схожі новини
На Волині донька під час конфлікту побила матір На Волині донька під час конфлікту побила матір
26 березень, 10:06
На Волині побили неповнолітнього та намагалися пограбувати На Волині побили неповнолітнього та намагалися пограбувати
15 березень, 22:20
У місті на Волині – масова бійка: двох 15-річних учасників затримали У місті на Волині – масова бійка: двох 15-річних учасників затримали
07 березень, 11:35
На Волині судили німця, який побив колишнього чоловіка своєї коханої На Волині судили німця, який побив колишнього чоловіка своєї коханої
18 лютий, 20:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У візочку – недопалки та спиртне: у Луцьку п'яна матір посеред ночі «гуляла» з дитиною
Сьогодні, 16:37
 0
Платять 6 гривень: коли луцьких медиків возитимуть на роботу безкоштовно
Сьогодні, 16:28
 0
Поблизу Луцька «бізнесмен» організував підпільний цех фальсифікованого алкоголю.ФОТО
Сьогодні, 16:26
 0
У селі на Волині молодик побив співмешканця матері
Сьогодні, 16:20
 0
У Луцьку двох жінок постригли у монахині
Сьогодні, 16:06
 0
Медіа
відео
1/8