У селі на Волині молодик побив співмешканця матері
Сьогодні, 16:20
У селі Острівок під час конфлікту 23-річний чоловік побив співмешканця своєї матері.
Про випадок повідомили у міському відділ поліції, передає Район.Володимир-Волинський.
37 річний житель села Острівок повідомив у поліцію, що 12 квітня біля 15:05, син його співмешканки, 23-річний мешканець цього ж села, під час словесного конфлікту наніс заявнику тілесні ушкодження у вигляді синця під оком.
Наразі поліція з'ясовує усі обставини цього випадку.
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Про випадок повідомили у міському відділ поліції, передає Район.Володимир-Волинський.
37 річний житель села Острівок повідомив у поліцію, що 12 квітня біля 15:05, син його співмешканки, 23-річний мешканець цього ж села, під час словесного конфлікту наніс заявнику тілесні ушкодження у вигляді синця під оком.
Наразі поліція з'ясовує усі обставини цього випадку.
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