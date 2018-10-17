Судитимуть волинянина, який крав пиво у магазині
Сьогодні, 18:18
У Рожищі поліцейські затримали місцевого жителя, який пограбував магазин «Веселка».
Повідомлення про те, що чоловік відкрито викрав з магазині пляшку пива, надійшло до поліції минулого тижня. Про це Район.Рожище розповіли у Рожищенському відділенні поліції.
Продавчиня магазину повідомила правоохоронцям, що крадіжку вчинив візуально знайомий чоловік. Поліцейські затримали його.
Матеріали справи скерували до суду. Чоловік відповідатиме за статтею 186 Кримінального кодексу України (Грабіж).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Повідомлення про те, що чоловік відкрито викрав з магазині пляшку пива, надійшло до поліції минулого тижня. Про це Район.Рожище розповіли у Рожищенському відділенні поліції.
Продавчиня магазину повідомила правоохоронцям, що крадіжку вчинив візуально знайомий чоловік. Поліцейські затримали його.
Матеріали справи скерували до суду. Чоловік відповідатиме за статтею 186 Кримінального кодексу України (Грабіж).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку 14 квітня не буде світла на деяких вулицях
Сьогодні, 19:00
У Львові у квартирі знайшли мертвою подружню пару. ФОТО
Сьогодні, 18:45
Судитимуть волинянина, який крав пиво у магазині
Сьогодні, 18:18
У лікарні в Боголюбах – перші пацієнти з коронавірусом. ФОТО
Сьогодні, 18:13