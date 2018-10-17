Судитимуть волинянина, який крав пиво у магазині





Повідомлення про те, що чоловік відкрито викрав з магазині пляшку пива, надійшло до поліції минулого тижня. Про це



Продавчиня магазину повідомила правоохоронцям, що крадіжку вчинив візуально знайомий чоловік. Поліцейські затримали його.



Матеріали справи скерували до суду. Чоловік відповідатиме за статтею 186 Кримінального кодексу України (Грабіж).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі поліцейські затримали місцевого жителя, який пограбував магазин «Веселка».Повідомлення про те, що чоловік відкрито викрав з магазині пляшку пива, надійшло до поліції минулого тижня. Про це Район.Рожище розповіли у Рожищенському відділенні поліції.Продавчиня магазину повідомила правоохоронцям, що крадіжку вчинив візуально знайомий чоловік. Поліцейські затримали його.Матеріали справи скерували до суду. Чоловік відповідатиме за статтею 186 Кримінального кодексу України (Грабіж).

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