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Судитимуть волинянина, який крав пиво у магазині

Судитимуть волинянина, який крав пиво у магазині
У Рожищі поліцейські затримали місцевого жителя, який пограбував магазин «Веселка».

Повідомлення про те, що чоловік відкрито викрав з магазині пляшку пива, надійшло до поліції минулого тижня. Про це Район.Рожище розповіли у Рожищенському відділенні поліції.

Продавчиня магазину повідомила правоохоронцям, що крадіжку вчинив візуально знайомий чоловік. Поліцейські затримали його.

Матеріали справи скерували до суду. Чоловік відповідатиме за статтею 186 Кримінального кодексу України (Грабіж).

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Теги: грабіж, магазин, Рожище
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