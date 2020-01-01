Під час навчальних стрільб на Донеччині вибухнув міномет: один військовий загинув, є поранені





За процесуального керівництва військової прокуратури Донецького гарнізону слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, розпочали досудове розслідування за фактом загибелі військовослужбовця-контрактника та поранення вісьмох військовослужбовців ЗСУ внаслідок порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 КК України), -



За даними слідства, 14 квітня під час проведення планових навчальних стрільб на полігоні у Донецькій області, стався вибух міномета. Внаслідок цього загинув 24-річний старший солдат роти спеціального призначення загону спеціальних операцій. Ще вісім військовослужбовців отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. На даний момент потерпілих госпіталізовано, їм надається невідкладна медична допомога.



Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішують питання про призначення відповідних експертиз.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 14 квітня, під час проведення планових навчальних стрільб на полігоні у Донецькій області стався вибух міномета. Внаслідок цього один військовий загинув, ще вісім - поранені.За процесуального керівництва військової прокуратури Донецького гарнізону слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, розпочали досудове розслідування за фактом загибелі військовослужбовця-контрактника та поранення вісьмох військовослужбовців ЗСУ внаслідок порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 КК України), - йдеться на сайті Офісу Генерального прокурора.За даними слідства, 14 квітня під час проведення планових навчальних стрільб на полігоні у Донецькій області, стався вибух міномета. Внаслідок цього загинув 24-річний старший солдат роти спеціального призначення загону спеціальних операцій. Ще вісім військовослужбовців отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. На даний момент потерпілих госпіталізовано, їм надається невідкладна медична допомога.Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішують питання про призначення відповідних експертиз.

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