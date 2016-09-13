Керівниця пологового будинку може очолити Ковельське МТМО





Про це йдеться на сторінці медзакладу.



Медичне об'єднання висунуло на посаду Гаврилюк Світлану Володимирівну, яка зараз займає посаду головного лікаря пологового будинку.



"Наш колектив впевнений, що вона буде гідним керівником Ковельського МТМО і її здібності та досвід допоможуть медицині Ковельщини бути на високому рівні. Ми цінуємо і поважаємо Світлану Володимирівну та щиро сподіваємось, що саме вона очолить цю посаду", - йдеться в повідомленні.



На сайті Валентин Вітер та Світлана Гаврилюк.



Нагадаємо, колишній керівник МТМО Олег Самчук Людмила Івахнюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16 квітня відбудеться голосування в конкурсі на зайняття посади керівника Ковельського МТМО.Про це йдеться на сторінці медзакладу.Медичне об'єднання висунуло на посаду, яка зараз займає посаду головного лікаря пологового будинку."Наш колектив впевнений, що вона буде гідним керівником Ковельського МТМО і її здібності та досвід допоможуть медицині Ковельщини бути на високому рівні. Ми цінуємо і поважаємо Світлану Володимирівну та щиро сподіваємось, що саме вона очолить цю посаду", - йдеться в повідомленні.На сайті Ковельради також зазначають, що у конкурсі на зайняття посади керівника Ковельського МТМО візьмуть участь двоє претендентів –та Світлана Гаврилюк.Нагадаємо, колишній керівник МТМО очолив Львівську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги . Дотепер обов'язки виконувала заступник з медичної частини

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