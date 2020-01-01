В Австрії фермер закрив на карантин 15 робітників з України
Сьогодні, 20:50
Власник фермерського підприємства з переробки овочів у федеральній землі Верхня Австрія закрив 15 сезонних робітників з України у їхніх місцях проживання, побоюючись, що вони заражені коронавірусом і можуть інфікувати інших робітників.
Відповідну інформацію австрійських ЗМІ підтвердила в коментарі власному кореспонденту Укрінформу консул Посольства України в Республіці Австрія Мирослава Зінкевич.
"Так, цю інформацію підтвердив у розмові зі мною доктор Вольфганг Екер, директор робочої палати Верхньої Австрії. За його словами, ситуація мала місце і 15 сезонних робітників з України були "закриті на карантин", як він висловився, "нечесним фермером", - повідомила консул.
За словами Зінкевич, самі українці за допомогою до українського посольства не зверталися.
Інцидент мав місце на підприємстві з переробки овочів в окрузі Лінц-Ланд. Власник ферми вирішив тимчасово закрити у приміщеннях 15 сезонних робітників з України, які, на його думку, могли бути інфіковані коронавірусом, а тому була загроза зараження для інших робітників. Відповідно до інформації, наданої Екером, 12 українців погодилися з таким обмеженням свободи пересування, але інші троє були проти і тому написали відповідну скаргу на фермера. У результаті до ситуації було підключено земельну службу із захисту прав робітників.
Наразі справа перебуває на контролі австрійських компетентних органів. Прокуратурою Лінца проводиться розслідування за підозрою у незаконному позбавленні волі.
Головне фото - ілюстративне.
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Відповідну інформацію австрійських ЗМІ підтвердила в коментарі власному кореспонденту Укрінформу консул Посольства України в Республіці Австрія Мирослава Зінкевич.
"Так, цю інформацію підтвердив у розмові зі мною доктор Вольфганг Екер, директор робочої палати Верхньої Австрії. За його словами, ситуація мала місце і 15 сезонних робітників з України були "закриті на карантин", як він висловився, "нечесним фермером", - повідомила консул.
За словами Зінкевич, самі українці за допомогою до українського посольства не зверталися.
Інцидент мав місце на підприємстві з переробки овочів в окрузі Лінц-Ланд. Власник ферми вирішив тимчасово закрити у приміщеннях 15 сезонних робітників з України, які, на його думку, могли бути інфіковані коронавірусом, а тому була загроза зараження для інших робітників. Відповідно до інформації, наданої Екером, 12 українців погодилися з таким обмеженням свободи пересування, але інші троє були проти і тому написали відповідну скаргу на фермера. У результаті до ситуації було підключено земельну службу із захисту прав робітників.
Наразі справа перебуває на контролі австрійських компетентних органів. Прокуратурою Лінца проводиться розслідування за підозрою у незаконному позбавленні волі.
Головне фото - ілюстративне.
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