В Австрії фермер закрив на карантин 15 робітників з України





Відповідну інформацію австрійських ЗМІ підтвердила в коментарі власному кореспонденту Мирослава Зінкевич.



"Так, цю інформацію підтвердив у розмові зі мною доктор Вольфганг Екер, директор робочої палати Верхньої Австрії. За його словами, ситуація мала місце і 15 сезонних робітників з України були "закриті на карантин", як він висловився, "нечесним фермером", - повідомила консул.



За словами Зінкевич, самі українці за допомогою до українського посольства не зверталися.



Інцидент мав місце на підприємстві з переробки овочів в окрузі Лінц-Ланд. Власник ферми вирішив тимчасово закрити у приміщеннях 15 сезонних робітників з України, які, на його думку, могли бути інфіковані коронавірусом, а тому була загроза зараження для інших робітників. Відповідно до інформації, наданої Екером, 12 українців погодилися з таким обмеженням свободи пересування, але інші троє були проти і тому написали відповідну скаргу на фермера. У результаті до ситуації було підключено земельну службу із захисту прав робітників.



Наразі справа перебуває на контролі австрійських компетентних органів. Прокуратурою Лінца проводиться розслідування за підозрою у незаконному позбавленні волі.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Власник фермерського підприємства з переробки овочів у федеральній землі Верхня Австрія закрив 15 сезонних робітників з України у їхніх місцях проживання, побоюючись, що вони заражені коронавірусом і можуть інфікувати інших робітників.Відповідну інформацію австрійських ЗМІ підтвердила в коментарі власному кореспонденту Укрінформу консул Посольства України в Республіці Австрія"Так, цю інформацію підтвердив у розмові зі мною доктор Вольфганг Екер, директор робочої палати Верхньої Австрії. За його словами, ситуація мала місце і 15 сезонних робітників з України були "закриті на карантин", як він висловився, "нечесним фермером", - повідомила консул.За словами Зінкевич, самі українці за допомогою до українського посольства не зверталися.Інцидент мав місце на підприємстві з переробки овочів в окрузі Лінц-Ланд. Власник ферми вирішив тимчасово закрити у приміщеннях 15 сезонних робітників з України, які, на його думку, могли бути інфіковані коронавірусом, а тому була загроза зараження для інших робітників. Відповідно до інформації, наданої Екером, 12 українців погодилися з таким обмеженням свободи пересування, але інші троє були проти і тому написали відповідну скаргу на фермера. У результаті до ситуації було підключено земельну службу із захисту прав робітників.Наразі справа перебуває на контролі австрійських компетентних органів. Прокуратурою Лінца проводиться розслідування за підозрою у незаконному позбавленні волі.

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