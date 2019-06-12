Благодійники передали волинським лікарням прилади для вимірювання рівня кисню в крові





Благодійний фонд “Патріоти Волині” взявся допомагати лікарям, - пише



15 квітня фонд передав для районних та місцевих лікарень пульсоксиметри. Ці прилади вимірюють рівень кисню в крові. Їх показники можуть оперативно попередити про проблеми з дихальними шляхами, що в час пандемії – дуже важливо.



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“З моменту започаткування карантину БФ “Патріоти Волині” знаходиться на постійному зв’язку з лікарями, ми моніторимо проблеми. На початку закуповували найнеобхідніші речі – це маски, рукавички, антисептики. Сьогодні виявилися актуальними і дефіцитними пульсоксиметри. Тому фонд закупив централізовано 170 штук і передаємо сьогодні в обласну лікарню для районних лікарень”, – наголосив директор ВОБО “Патріоти Волині” Павло Самолюк.



Лікарі кажуть, що це дуже своєчасна допомога, бо пульсоксиметрів в медзакладах дуже бракує, а купити їх проблемно – дефіцит.



“Раніше нам вдалось їх купити 20 штук. на всю область. Ще й шукали місяць. Дякуємо Вам, дякуємо за допомогу, ми будемо старатися на належному рівні згідно зі світовими протоколами надавати допомогу цій категорії пацієнтів”, – наголосив очільник Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудар.



170 пульсоксиметрів від благодійного фонду, розподілять по лікарнях області:



Ці пристрої розділять між такими медзакладами області:



Волинська обласна клінічна лікарня;

Волинська обласна інфекційна лікарня;

Луцький військовий гарнізонний госпіталь;

Волинське обласне дитяче територіальне медичне обладнання;

Луцька центральна районна лікарня;

Ківерцівська центральна районна лікарня;

Володимир-Волинська центральна районна лікарня;

Іваничівська центральна районна лікарня;

Горохівська центральна районна лікарня;

Камінь-каширська центральна районна лікарня;

Ковельська центральна районна лікарня;

Любешівська центральна районна лікарня;

Любомльська центральна районна лікарня;

Маневицька центральна районна лікарня;

Ратнівська центральна районна лікарня;

Рожищенська районна центральна лікарня;

Нововолинська центральна міська лікарня.

Перші десять приладів вже передали у Луцький військовий гарнізонний госпіталь.



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Нагадаємо, раніше фонд “Патріоти Волині”, який заснував нардеп Степан Івахів, передав інфекційній лікарні надсучасний гематологійчний аналізатор, котрий за лічені хвилини проводить дослідження крові. З його допомогою лікарі можуть оперативно визначати чи є в пацієнта коронавірус. Найближчим часом фонд планує доставити медзакладам захисні костюми та два кисневі концентратори.





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