Кого ми віддаємо, – луцький політолог про неоднозначний обмін полоненими з Росією
Сьогодні, 15:35
У четвер, 16 квітня, в ефірі телеканалу «Прямий» обговорювали взаємний обмін утримуваними особами між Україною і представниками ОРДО та ОРЛО.
Про це пише ІА "Конкурент".
Луцький політолог та співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Михайло Наход відзначив, що не зважаючи на очевидний позитив – повернення українських громадян з полону, – про безумовний успіх цієї операції говорити зарано, оскільки досі не оприлюднені списки імен полонених, яких Україна повернула Росії.
"Те, що відбувається обмін, і до нас повертаються наші бійці, полонені – це, безумовно, дуже добре, для цього була проведена дійсно хороша робота. Але найбільше питання: кого ми віддаємо? Це мають поставити питання керівництву держави опозиційні політики. Тому що <можливо> ми віддаємо генерала-шпигуна, якого ми минулого тижня затримали за роботу в інтересах РФ. І ось це найбільше хвилює – що ми, отримавши назад полонених українських воїнів, фактично віддаємо Росії (не будемо називати, що це ми віддаємо так званим «ЛНР» та «ДНР») їхніх полонених. Швидше за все, що це люди, в поверненні яких безпосередньо зацікавлена Росія. І поки немає списків, не оприлюднено списків, кого ми повертаємо, я вважаю, що рано говорити про безумовний успіх цієї операції взагалі", – наголосив Наход.
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Про це пише ІА "Конкурент".
Луцький політолог та співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Михайло Наход відзначив, що не зважаючи на очевидний позитив – повернення українських громадян з полону, – про безумовний успіх цієї операції говорити зарано, оскільки досі не оприлюднені списки імен полонених, яких Україна повернула Росії.
"Те, що відбувається обмін, і до нас повертаються наші бійці, полонені – це, безумовно, дуже добре, для цього була проведена дійсно хороша робота. Але найбільше питання: кого ми віддаємо? Це мають поставити питання керівництву держави опозиційні політики. Тому що <можливо> ми віддаємо генерала-шпигуна, якого ми минулого тижня затримали за роботу в інтересах РФ. І ось це найбільше хвилює – що ми, отримавши назад полонених українських воїнів, фактично віддаємо Росії (не будемо називати, що це ми віддаємо так званим «ЛНР» та «ДНР») їхніх полонених. Швидше за все, що це люди, в поверненні яких безпосередньо зацікавлена Росія. І поки немає списків, не оприлюднено списків, кого ми повертаємо, я вважаю, що рано говорити про безумовний успіх цієї операції взагалі", – наголосив Наход.
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