На Закарпатті на Великдень зафіксували 2 землетруси
Сьогодні, 20:44
На Закарпатті сьогодні на Великдень зафіксували 2 землетруси.
Перший стався о 8:45 (магнітуда 3,1). Другий — о 10:25 (магнітуда 1,5), - пише "Суспільне".
Про це повідомив нині заступник начальника Головного центру спеціального контролю Ігор Корнієнко. За його словами, інтенсивність була на рівні двох балів. ⠀
На карті Головного центру спеціального контролю вказано, що землетруси були неподалік сіл Великі Лази, Холмці, Циганівці, Підгорб та Глибоке.
Головне фото - ілюстративне.
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Перший стався о 8:45 (магнітуда 3,1). Другий — о 10:25 (магнітуда 1,5), - пише "Суспільне".
Про це повідомив нині заступник начальника Головного центру спеціального контролю Ігор Корнієнко. За його словами, інтенсивність була на рівні двох балів. ⠀
На карті Головного центру спеціального контролю вказано, що землетруси були неподалік сіл Великі Лази, Холмці, Циганівці, Підгорб та Глибоке.
Головне фото - ілюстративне.
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