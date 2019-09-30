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На Закарпатті на Великдень зафіксували 2 землетруси

На Закарпатті на Великдень зафіксували 2 землетруси
На Закарпатті сьогодні на Великдень зафіксували 2 землетруси.

Перший стався о 8:45 (магнітуда 3,1). Другий — о 10:25 (магнітуда 1,5), - пише "Суспільне".

Про це повідомив нині заступник начальника Головного центру спеціального контролю Ігор Корнієнко. За його словами, інтенсивність була на рівні двох балів. ⠀

На карті Головного центру спеціального контролю вказано, що землетруси були неподалік сіл Великі Лази, Холмці, Циганівці, Підгорб та Глибоке.

Головне фото - ілюстративне.

На Закарпатті на Великдень зафіксували 2 землетруси

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Теги: Закарпаття, землетрус, Великдень
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