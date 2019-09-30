На Закарпатті на Великдень зафіксували 2 землетруси





Перший стався о 8:45 (магнітуда 3,1). Другий — о 10:25 (магнітуда 1,5), - пише



Про це повідомив нині заступник начальника Головного центру спеціального контролю Ігор Корнієнко. За його словами, інтенсивність була на рівні двох балів. ⠀



На карті Головного центру спеціального контролю вказано, що землетруси були неподалік сіл Великі Лази, Холмці, Циганівці, Підгорб та Глибоке.



Головне фото - ілюстративне.





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