Розповіли, ким замінили Олександра Положинського у гурті «Тартак»

Сергій Строян.



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«Представити нового вокаліста гурту ми планували 29 березня, на сольному концерті в Києві. На жаль, у зв'язку з запровадженням карантину концерт відмінився і ми почали думати, як влаштувати знайомство онлайн. Дотримуючись суворих правил самоізоляції, нам все ж вдалось відзняти це відео і нарешті відкрити інтригу. Дуже сподіваємось на підтримку. Готуємо для вас багато музичних сюрпризів. До зустрічі на концертах! Тартак. Далі буде...» – повідомили в гурті.



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«Часто в житті стаються досить цікаві і непередбачувані речі. Ніколи б не міг подумати, що мені випаде честь стати вокалістом гурту, який надихав мене починати створювати щось своє, а десь навіть трохи запозичувати манеру. Ще зовсім нещодавно я був серед слухачів та шанувальників гурту Тартак, а тепер я біля мікрофона. Зараз у моїй пам'яті тони крутезних текстів, які написав і прожив Олександр Положинський, який для мене був та є авторитетом, тому я маю і відчуваю величезну відповідальність перед всіма шанувальниками, без перебільшення легендарного гурту Тартак», – написав Сергій Строян у Facebook.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий український гурт «Тартак» після тривалої інтриги представив нового вокаліста. Ним став фронтмен хмельницького гурту «Чумацький Шлях»Про це пише ІА Волинські новини.«Представити нового вокаліста гурту ми планували 29 березня, на сольному концерті в Києві. На жаль, у зв'язку з запровадженням карантину концерт відмінився і ми почали думати, як влаштувати знайомство онлайн. Дотримуючись суворих правил самоізоляції, нам все ж вдалось відзняти це відео і нарешті відкрити інтригу. Дуже сподіваємось на підтримку. Готуємо для вас багато музичних сюрпризів. До зустрічі на концертах! Тартак. Далі буде...» – повідомили в гурті.«Часто в житті стаються досить цікаві і непередбачувані речі. Ніколи б не міг подумати, що мені випаде честь стати вокалістом гурту, який надихав мене починати створювати щось своє, а десь навіть трохи запозичувати манеру. Ще зовсім нещодавно я був серед слухачів та шанувальників гурту Тартак, а тепер я біля мікрофона. Зараз у моїй пам'яті тони крутезних текстів, які написав і прожив Олександр Положинський, який для мене був та є авторитетом, тому я маю і відчуваю величезну відповідальність перед всіма шанувальниками, без перебільшення легендарного гурту Тартак», – написав Сергій Строян у Facebook.

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