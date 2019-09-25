«Луцьктепло» відсудило у підприємця 110 тисяч боргу





Про це йдеться в рішенні Господарського суду Волинської області, -



Так, державне комунальне підприємство «Луцьктепло» звернулося до суду з позовом до фізичної особи-підприємця Попова Андрія Михайловича про стягнення 108 тисяч 61 гривень.



Заява обґрунтована не виконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань згідно договору на надання послуг по теплопостачанню.



Дослідивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що на виконання умов договору позивач у період з грудня 2014 по листопад 2019 надав послуги відповідачу на загальну суму 71 тисяча 644 гривні, що підтверджується рахунками на оплату. Проте підприємець взяті на себе зобов`язання щодо оплати наданих послуг по договору не виконав, що і спричинило звернення позивача з позовом.



Відтак суд задовольнив позов частково, стягнувши з підприємця на користь «Луцьктепла» 107 тисяч 821 гривню.

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