«Луцьктепло» відсудило у підприємця 110 тисяч боргу
Сьогодні, 07:21
ДКП «Луцьктепло» відсудило у підприємця майже 110 тисяч гривень боргу за теплопостачання.
Про це йдеться в рішенні Господарського суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.
Так, державне комунальне підприємство «Луцьктепло» звернулося до суду з позовом до фізичної особи-підприємця Попова Андрія Михайловича про стягнення 108 тисяч 61 гривень.
Заява обґрунтована не виконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань згідно договору на надання послуг по теплопостачанню.
Дослідивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що на виконання умов договору позивач у період з грудня 2014 по листопад 2019 надав послуги відповідачу на загальну суму 71 тисяча 644 гривні, що підтверджується рахунками на оплату. Проте підприємець взяті на себе зобов`язання щодо оплати наданих послуг по договору не виконав, що і спричинило звернення позивача з позовом.
Відтак суд задовольнив позов частково, стягнувши з підприємця на користь «Луцьктепла» 107 тисяч 821 гривню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в рішенні Господарського суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.
Так, державне комунальне підприємство «Луцьктепло» звернулося до суду з позовом до фізичної особи-підприємця Попова Андрія Михайловича про стягнення 108 тисяч 61 гривень.
Заява обґрунтована не виконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань згідно договору на надання послуг по теплопостачанню.
Дослідивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що на виконання умов договору позивач у період з грудня 2014 по листопад 2019 надав послуги відповідачу на загальну суму 71 тисяча 644 гривні, що підтверджується рахунками на оплату. Проте підприємець взяті на себе зобов`язання щодо оплати наданих послуг по договору не виконав, що і спричинило звернення позивача з позовом.
Відтак суд задовольнив позов частково, стягнувши з підприємця на користь «Луцьктепла» 107 тисяч 821 гривню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Яковлев вітає з Воскресінням Христовим
Останні новини
Волинські школярі долучилися до світового мистецького флешмобу
Сьогодні, 08:27
«Луцьктепло» відсудило у підприємця 110 тисяч боргу
Сьогодні, 07:21
Хто з волинян найбільше заробив у лютому
Сьогодні, 06:08
Медики розповіли, чому важливо провітрювати квартиру
Сьогодні, 05:16
Після карантину українцям збільшать допомогу по безробіттю
Сьогодні, 04:11