Як волинянам потрапити до Словаччини під час епідемії коронавірусу

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З 20 квітня 2020 року Словаччина ввела новий карантинний протокол для осіб, які в'їжджають на територію цієї країни.
У відповідності до протоколу, особи які мають дозвіл тимчасового чи постійного проживання на території Словаччини, після перетину кордону будуть направлятися на обов’язкове тестування до визначених спеціалізованих медичних закладів, - інформує Управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.
Якщо тест «від’ємний», то особа направляється на самоізоляцію за місцем проживання на 14 діб, про що повідомляє підрозділ охорони здоров’я в районі. Також самоізоляції підлягають особи, які проживають разом в місці, куди прибув суб’єкт.
Особи, які прибули для офіційної роботи з відповідним дозволом, повинні мати при собі довідку про результати ПЛР-тестування, зробленого не пізніше 48 годин до прибуття на територію Словацької Республіки.
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У відповідності до протоколу, особи які мають дозвіл тимчасового чи постійного проживання на території Словаччини, після перетину кордону будуть направлятися на обов’язкове тестування до визначених спеціалізованих медичних закладів, - інформує Управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.
Якщо тест «від’ємний», то особа направляється на самоізоляцію за місцем проживання на 14 діб, про що повідомляє підрозділ охорони здоров’я в районі. Також самоізоляції підлягають особи, які проживають разом в місці, куди прибув суб’єкт.
Особи, які прибули для офіційної роботи з відповідним дозволом, повинні мати при собі довідку про результати ПЛР-тестування, зробленого не пізніше 48 годин до прибуття на територію Словацької Республіки.
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