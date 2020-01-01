Як волинянам потрапити до Словаччини під час епідемії коронавірусу

З 20 квітня 2020 року Словаччина ввела новий карантинний протокол для осіб, які в'їжджають на територію цієї країни.У відповідності до протоколу, особи які мають дозвіл тимчасового чи постійного проживання на території Словаччини, після перетину кордону будуть направлятися на обов’язкове тестування до визначених спеціалізованих медичних закладів, - інформує Управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.Якщо тест «від’ємний», то особа направляється на самоізоляцію за місцем проживання на 14 діб, про що повідомляє підрозділ охорони здоров’я в районі. Також самоізоляції підлягають особи, які проживають разом в місці, куди прибув суб’єкт.Особи, які прибули для офіційної роботи з відповідним дозволом, повинні мати при собі довідку про результати ПЛР-тестування, зробленого не пізніше 48 годин до прибуття на територію Словацької Республіки.