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«Місто наче осиротіло»: показали неймовірні світлини «карантинного» Луцька. ФОТО

«Місто наче осиротіло»: показали неймовірні світлини «карантинного» Луцька. ФОТО
Волинський фотограф Олег Бурлака опублікував захопливі світлини, на яких показав, як "живе" Луцьк під час карантину.

Фотографії він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Луцьк на карантині. Без людей, місто наче осиротіло", - йдеться у дописі.

Зокрема, на фотографіях можна побачити безлюдну вулицю Градній Узвіз, також вечірний центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки.

«Місто наче осиротіло»: показали неймовірні світлини «карантинного» Луцька. ФОТО
«Місто наче осиротіло»: показали неймовірні світлини «карантинного» Луцька. ФОТО
«Місто наче осиротіло»: показали неймовірні світлини «карантинного» Луцька. ФОТО

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Теги: Луцьк, карантин, фото
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Коментарі 1
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на ринках Пасаж та Формула вся юрба . Баригам карантин не указ.
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