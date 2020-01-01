«Місто наче осиротіло»: показали неймовірні світлини «карантинного» Луцька. ФОТО
Сьогодні, 14:50
Волинський фотограф Олег Бурлака опублікував захопливі світлини, на яких показав, як "живе" Луцьк під час карантину.
Фотографії він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
"Луцьк на карантині. Без людей, місто наче осиротіло", - йдеться у дописі.
Зокрема, на фотографіях можна побачити безлюдну вулицю Градній Узвіз, також вечірний центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки.
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Фотографії він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
"Луцьк на карантині. Без людей, місто наче осиротіло", - йдеться у дописі.
Зокрема, на фотографіях можна побачити безлюдну вулицю Градній Узвіз, також вечірний центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки.
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Коментарі 1
на ринках Пасаж та Формула вся юрба . Баригам карантин не указ.
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