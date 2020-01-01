«Місто наче осиротіло»: показали неймовірні світлини «карантинного» Луцька. ФОТО

Олег Бурлака опублікував захопливі світлини, на яких показав, як "живе" Луцьк під час карантину.



Фотографії він



"Луцьк на карантині. Без людей, місто наче осиротіло", - йдеться у дописі.



Зокрема, на фотографіях можна побачити безлюдну вулицю Градній Узвіз, також вечірний центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський фотографопублікував захопливі світлини, на яких показав, як "живе" Луцьк під час карантину.Фотографії він розмістив на своїй сторінці у Facebook."Луцьк на карантині. Без людей, місто наче осиротіло", - йдеться у дописі.Зокрема, на фотографіях можна побачити безлюдну вулицю Градній Узвіз, також вечірний центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки.

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