Комунальники прокоментували ситуацію з мертвою рибою в Стиру. ВІДЕО





Про це Ольга Матящук.



"Саме тут відбувається найбільше забруднення річки Стир. На цьому місці відбулася масова загибель раків, молюсків, мідій, поденки і зменшення кількості риби. Зокрема наші жителі зафіксували, як плавала мертва риба в цій річці", - каже Ольга Матящук.



Місцевий рибалка Руслан Яблончук каже, що в останні роки річка Стир стала бруднішою.



Цього року на відстійниках проводили позапланову перевірку, - говорить заступник начальника державної екологічної інспекції в області Сергій Дудка.



"Остання перевірка фактів перевищення допустимих норм забруднюючих речовин не показала", - розповідає Сергій Дудка.



Заступник директора луцького водоканалу Святослав Дмитроца говорить, що потужностей підприємства вистачає: розраховане на 120 тисяч кубічних метрів стоків нечистот за добу, нині приймають майже 50.



"Коли наші працівники дослідили сторінку, де була розміщена ця інформація, то вона створена в п’ятницю – за два дні до публікації, це перше чому вважаємо фейком. Фотографія з рибою – зроблено в застійній води, що це не проточна, що не характерно для Стиру. Далі: на фото промислова риба – карп", - коментує ситуацію Святослав Дмитроца.



Інспекторка благоустрою Княгининівської ОТГ Ольга Матящук каже, що жителі громади написали скарги в екоінспекцію та Держпродспоживслужбу. Відповіді поки не отримали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У річці Стир виявили мертву рибу.Про це Суспільному розповіла жителька Княгининівської ОТГ, громадська інспекторка охорони довкілля"Саме тут відбувається найбільше забруднення річки Стир. На цьому місці відбулася масова загибель раків, молюсків, мідій, поденки і зменшення кількості риби. Зокрема наші жителі зафіксували, як плавала мертва риба в цій річці", - каже Ольга Матящук.Місцевий рибалка Руслан Яблончук каже, що в останні роки річка Стир стала бруднішою.Цього року на відстійниках проводили позапланову перевірку, - говорить заступник начальника державної екологічної інспекції в області"Остання перевірка фактів перевищення допустимих норм забруднюючих речовин не показала", - розповідає Сергій Дудка.Заступник директора луцького водоканалуговорить, що потужностей підприємства вистачає: розраховане на 120 тисяч кубічних метрів стоків нечистот за добу, нині приймають майже 50."Коли наші працівники дослідили сторінку, де була розміщена ця інформація, то вона створена в п’ятницю – за два дні до публікації, це перше чому вважаємо фейком. Фотографія з рибою – зроблено в застійній води, що це не проточна, що не характерно для Стиру. Далі: на фото промислова риба – карп", - коментує ситуаціюІнспекторка благоустрою Княгининівської ОТГ Ольга Матящук каже, що жителі громади написали скарги в екоінспекцію та Держпродспоживслужбу. Відповіді поки не отримали.

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