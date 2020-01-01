На Волині покарають водія підприємства, який розвозив хліб без засобів захисту
Сьогодні, 17:50
З 18-го по 20-те квітня поліція Нововолинська розкрила вісім злочинів.
Про це БУГу повідомили у Нововолинському відділенні поліції.
Працівники поліції розкрили 8 злочинів: погроза вбивством, грабіж, дві крадіжки та чотири випадки спричинення тілесних ушкоджень.
Так, у період часу з 17 по 21 квітня поліцейські склали 28 адміністративних протоколів. Чотири з них за ст. 44-3 КУпАП порушення правил щодо обсервації та один протокол на водія місцевого підприємства, який розвозив хліб без засобів захисту.
Також склали 15 адмінпротоколів за порушення правил дорожнього руху, два з яких – керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння.
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Про це БУГу повідомили у Нововолинському відділенні поліції.
Працівники поліції розкрили 8 злочинів: погроза вбивством, грабіж, дві крадіжки та чотири випадки спричинення тілесних ушкоджень.
Так, у період часу з 17 по 21 квітня поліцейські склали 28 адміністративних протоколів. Чотири з них за ст. 44-3 КУпАП порушення правил щодо обсервації та один протокол на водія місцевого підприємства, який розвозив хліб без засобів захисту.
Також склали 15 адмінпротоколів за порушення правил дорожнього руху, два з яких – керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння.
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Сьогодні, 17:50