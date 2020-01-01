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На Волині покарають водія підприємства, який розвозив хліб без засобів захисту

На Волині покарають водія підприємства, який розвозив хліб без засобів захисту
З 18-го по 20-те квітня поліція Нововолинська розкрила вісім злочинів.

Про це БУГу повідомили у Нововолинському відділенні поліції.

Працівники поліції розкрили 8 злочинів: погроза вбивством, грабіж, дві крадіжки та чотири випадки спричинення тілесних ушкоджень.

Так, у період часу з 17 по 21 квітня поліцейські склали 28 адміністративних протоколів. Чотири з них за ст. 44-3 КУпАП порушення правил щодо обсервації та один протокол на водія місцевого підприємства, який розвозив хліб без засобів захисту.

Також склали 15 адмінпротоколів за порушення правил дорожнього руху, два з яких – керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння.

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Теги: водій, хліб, засоби захисту
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