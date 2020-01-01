На Волині покарають водія підприємства, який розвозив хліб без засобів захисту





Про це



Працівники поліції розкрили 8 злочинів: погроза вбивством, грабіж, дві крадіжки та чотири випадки спричинення тілесних ушкоджень.



Так, у період часу з 17 по 21 квітня поліцейські склали 28 адміністративних протоколів. Чотири з них за ст. 44-3 КУпАП порушення правил щодо обсервації та один протокол на водія місцевого підприємства, який розвозив хліб без засобів захисту.



Також склали 15 адмінпротоколів за порушення правил дорожнього руху, два з яких – керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 18-го по 20-те квітня поліція Нововолинська розкрила вісім злочинів.Про це БУГу повідомили у Нововолинському відділенні поліції.Працівники поліції розкрили 8 злочинів: погроза вбивством, грабіж, дві крадіжки та чотири випадки спричинення тілесних ушкоджень.Так, у період часу з 17 по 21 квітня поліцейські склали 28 адміністративних протоколів. Чотири з них за ст. 44-3 КУпАП порушення правил щодо обсервації та один протокол на водія місцевого підприємства, який розвозив хліб без засобів захисту.Також склали 15 адмінпротоколів за порушення правил дорожнього руху, два з яких – керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію