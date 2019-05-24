У трьох містах на Волині сьогодні, 22 квітня, припиняють опалювальний сезон





Розпорядження про завершення опалювального сезону 2019-2020 років підписав міський голова Віктор Сапожніков 21 квітня, - йдеться на сайті Нововолинської міськради.



«Комунальному підприємству «Нововолинськтеплокомуненерго» Нововолинської міської ради (Гаврилюк А.М.), 22 квітня 2020 року закінчити опалювальний сезон 2019-2020 років. В установленому порядку забезпечити оплату за спожиті енергоносії (природній газ, електроенергію) до початку опалювального сезону 2020-2021 років», – йдеться у розпорядженні.



До слова, 22 квітня



Сьогодні, 22 квітня, у Ковелі теж завершується опалювальний сезон.



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