вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На трасі Турійськ-Луцьк – смертельна аварія

На трасі Турійськ-Луцьк – смертельна аварія
На трасі Турійськ-Луцьк сьогодні, 23 квітня, зранку трапилась смертельна автотроща за участю двох автомобілів.

Про це Інформаційному агентстві ВолиньPost повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Попередньо встановлено, що на сільській дорозі неподалік райцентру Турійськ зіткнулися «ВАЗ 2106», під керуванням 21-річного жителя району, та Volksvagen Passat, за кермом якого перебував 33-річний киянин.

Внаслідок автопригоди водій автомобіля «ВАЗ-2106» загинув, іншого водія госпіталізували.

Слідчі за фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство, під час якого будуть з’ясовані усі обставини трагедії.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смертельна аварія, Турійський район
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Тарас Яковлев Тарас
Яковлев вітає з Воскресінням Христовим
Останні новини
На Волині шукають злодія, який на Великдень обікрав будинок
Сьогодні, 16:26
Інфекціоніст пояснив, чому в Україні продовжили карантин
Сьогодні, 16:20
На трасі Турійськ-Луцьк – смертельна аварія
Сьогодні, 16:03
Михаїл зізнався, скільки він та інші волинські священники заробляють
Сьогодні, 15:55
Як пом'янути померлих вдома під час карантину
Сьогодні, 15:35
Схожі новини
Поляк, який вчинив смертельну аварію у Турійському районі, відповідатиме перед судом Поляк, який вчинив смертельну аварію у Турійському районі, відповідатиме перед судом
16 грудень, 2019, 17:12
На Волині чоловік із теплиці викрав саджанці квітів На Волині чоловік із теплиці викрав саджанці квітів
09 квітень, 18:40
На Волині злодій переховувався від поліції у полі На Волині злодій переховувався від поліції у полі
09 квітень, 14:47
Судили лучанина, який збив на смерть велосипедиста, їдучи на краденому авто Судили лучанина, який збив на смерть велосипедиста, їдучи на краденому авто
07 квітень, 18:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через спалах коронавірусу у Старій Вижівці облаштують чотири пропускні пункти
Сьогодні, 16:55
 0
Протягом доби у Луцьку зафіксували 209 випадків грипу та ГРВІ
Сьогодні, 16:41
 0
На Волині шукають злодія, який на Великдень обікрав будинок
Сьогодні, 16:26
 0
Інфекціоніст пояснив, чому в Україні продовжили карантин
Сьогодні, 16:20
 0
На трасі Турійськ-Луцьк – смертельна аварія
Сьогодні, 16:03
 0
Медіа
відео
1/8