На трасі Турійськ-Луцьк – смертельна аварія

На трасі Турійськ-Луцьк сьогодні, 23 квітня, зранку трапилась смертельна автотроща за участю двох автомобілів.Про цеповідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.Попередньо встановлено, що на сільській дорозі неподалік райцентру Турійськ зіткнулися «ВАЗ 2106», під керуванням 21-річного жителя району, та Volksvagen Passat, за кермом якого перебував 33-річний киянин.Внаслідок автопригоди водій автомобіля «ВАЗ-2106» загинув, іншого водія госпіталізували.Слідчі за фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство, під час якого будуть з’ясовані усі обставини трагедії.