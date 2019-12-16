На трасі Турійськ-Луцьк – смертельна аварія
Сьогодні, 16:03
На трасі Турійськ-Луцьк сьогодні, 23 квітня, зранку трапилась смертельна автотроща за участю двох автомобілів.
Про це Інформаційному агентстві ВолиньPost повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Попередньо встановлено, що на сільській дорозі неподалік райцентру Турійськ зіткнулися «ВАЗ 2106», під керуванням 21-річного жителя району, та Volksvagen Passat, за кермом якого перебував 33-річний киянин.
Внаслідок автопригоди водій автомобіля «ВАЗ-2106» загинув, іншого водія госпіталізували.
Слідчі за фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство, під час якого будуть з’ясовані усі обставини трагедії.
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Про це Інформаційному агентстві ВолиньPost повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Попередньо встановлено, що на сільській дорозі неподалік райцентру Турійськ зіткнулися «ВАЗ 2106», під керуванням 21-річного жителя району, та Volksvagen Passat, за кермом якого перебував 33-річний киянин.
Внаслідок автопригоди водій автомобіля «ВАЗ-2106» загинув, іншого водія госпіталізували.
Слідчі за фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство, під час якого будуть з’ясовані усі обставини трагедії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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