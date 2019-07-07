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Під Львовом на полігоні знайшли застреленим курсанта

Під Львовом на полігоні знайшли застреленим курсанта
На військовому полігоні у Львівській області знайшли тіло курсанта
одного з вищих військових навчальних закладів з вогнепальним пораненням.

Про це повідомляє Військова служба правопорядку у ЗСУ на сторінці у
facebook.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, Територіального управління Державного бюро розслідування (м. Львів) та працівники військової прокуратури Львівського гарнізону.

Слідство триває.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: Львівщина, курсант, тіло
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