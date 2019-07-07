Під Львовом на полігоні знайшли застреленим курсанта
Сьогодні, 14:28
На військовому полігоні у Львівській області знайшли тіло курсанта
одного з вищих військових навчальних закладів з вогнепальним пораненням.
Про це повідомляє Військова служба правопорядку у ЗСУ на сторінці у
facebook.
Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, Територіального управління Державного бюро розслідування (м. Львів) та працівники військової прокуратури Львівського гарнізону.
Слідство триває.
Головне фото – ілюстративне.
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одного з вищих військових навчальних закладів з вогнепальним пораненням.
Про це повідомляє Військова служба правопорядку у ЗСУ на сторінці у
facebook.
Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, Територіального управління Державного бюро розслідування (м. Львів) та працівники військової прокуратури Львівського гарнізону.
Слідство триває.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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