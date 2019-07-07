Під Львовом на полігоні знайшли застреленим курсанта



одного з вищих військових навчальних закладів з вогнепальним пораненням.



Про це повідомляє Військова служба правопорядку у ЗСУ на сторінці у

facebook.



Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, Територіального управління Державного бюро розслідування (м. Львів) та працівники військової прокуратури Львівського гарнізону.



Слідство триває.



Головне фото – ілюстративне.

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