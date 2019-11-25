У лісі на Волині серед ночі затримали браконьєрів зі зброєю і тушкою вбитої тварини





Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.



У затриманих вилучили тушку вбитої тварини, гладкоствольну мисливську рушницю, 4 патрони, два ліхтарі та кріплення до мисливської рушниці для проведення нічного полювання.



За фактом триває перевірка.



"Сподіваємося на оперативне розслідування справи та встановлення заслуженої міри покарання", - йдеться у повідомленні лісівників.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 23 квітня, рейдова група на чолі з головним районним мисливствознавцем ДП «Маневицьке лісове господарство» та працівниками поліції затримала жителів сіл Прилісне та Галузія Маневицького району, які під час нічного полювання незаконно добули дику козулю (самку) на території Галузійського лісництва.Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.У затриманих вилучили тушку вбитої тварини, гладкоствольну мисливську рушницю, 4 патрони, два ліхтарі та кріплення до мисливської рушниці для проведення нічного полювання.За фактом триває перевірка."Сподіваємося на оперативне розслідування справи та встановлення заслуженої міри покарання", - йдеться у повідомленні лісівників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію