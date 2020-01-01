Судитимуть двох волинян, які їздили у ліс трактором та підводою вирубувати деревину
Сьогодні, 14:30
Двох мешканців села Чорниж Маневицького району судитимуть за незаконну порубку та перевезення незаконно зрубаних дерев.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Так, зранку 21 лютого 2020 року 50-річний та 27-річний односельці, старший – трактором, молодший – підводою, вирушили у ліс. Кожен із них без будь-яких дозвільних документів зрубав по 4 сосни на території державного підприємства «Колківське лісове господарство», заподіявши лісгоспу істотної шкоди – молодший – на суму майже 38 тис. грн, старший - на понад 40 тис. грн.
Обох їх затримали працівники лісової охорони під час перевезення покрижованих на колоди дерев.
Односельців обвинувачують у вчиненні цього злочину. Далі – слово за судом.
Зауважують, санкцією ч.1 ст. 246 КК України за незаконну порубку й перевезення незаконно зрубаних дерев, що заподіяли істотної шкоди, передбачене покарання до 3 років позбавлення волі.
Двох волинняин, які поїхали трактором та підводою вирубувати ліс,
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Так, зранку 21 лютого 2020 року 50-річний та 27-річний односельці, старший – трактором, молодший – підводою, вирушили у ліс. Кожен із них без будь-яких дозвільних документів зрубав по 4 сосни на території державного підприємства «Колківське лісове господарство», заподіявши лісгоспу істотної шкоди – молодший – на суму майже 38 тис. грн, старший - на понад 40 тис. грн.
Обох їх затримали працівники лісової охорони під час перевезення покрижованих на колоди дерев.
Односельців обвинувачують у вчиненні цього злочину. Далі – слово за судом.
Зауважують, санкцією ч.1 ст. 246 КК України за незаконну порубку й перевезення незаконно зрубаних дерев, що заподіяли істотної шкоди, передбачене покарання до 3 років позбавлення волі.
Двох волинняин, які поїхали трактором та підводою вирубувати ліс,
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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