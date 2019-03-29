Уродженець Волині отримав орден Данила Галицького

Олександра Скіпальського нагородили орденом Данила Галицького.



Про це повідомив у facebook директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський, передає



«Якось непомітно в інформаційному просторі пройшла ще одна важлива подія для давнього друга Любомльського краєзнавчого музею, мецената, уродженця села Вижгів Любомльського району, генерал-лейтенанта СБУ у відставці Олександра Скіпальського.



Так, указом Президента України №105/2020 «За особисті заслуги у зміцненні національної безпеки, мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету України, зразкове виконання службового обов’язку» нашого земляка нагороджено орденом Данила Галицького», – йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженця Любомльщининагородили орденом Данила Галицького.Про це повідомив у facebook директор Любомльського краєзнавчого музею, передає Район.Любомль «Якось непомітно в інформаційному просторі пройшла ще одна важлива подія для давнього друга Любомльського краєзнавчого музею, мецената, уродженця села Вижгів Любомльського району, генерал-лейтенанта СБУ у відставці Олександра Скіпальського.Так, указом Президента України №105/2020 «За особисті заслуги у зміцненні національної безпеки, мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету України, зразкове виконання службового обов’язку» нашого земляка нагороджено орденом Данила Галицького», – йдеться в дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію