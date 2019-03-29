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Уродженець Волині отримав орден Данила Галицького

Уродженець Волині отримав орден Данила Галицького
Уродженця Любомльщини Олександра Скіпальського нагородили орденом Данила Галицького.

Про це повідомив у facebook директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський, передає Район.Любомль.

«Якось непомітно в інформаційному просторі пройшла ще одна важлива подія для давнього друга Любомльського краєзнавчого музею, мецената, уродженця села Вижгів Любомльського району, генерал-лейтенанта СБУ у відставці Олександра Скіпальського.

Так, указом Президента України №105/2020 «За особисті заслуги у зміцненні національної безпеки, мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету України, зразкове виконання службового обов’язку» нашого земляка нагороджено орденом Данила Галицького», – йдеться в дописі.

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Теги: орден, відзнака
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