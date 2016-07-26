У Ковелі горіли житлові будинки. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 22:45
25 квітня близько 18 години у Ковелі на вулиці Пилипа Орлика (приватний сектор мікрорайону ЗОШ №10) сталася пожежа у приватному житловому будинку. Вогонь досить швидко перекинувся й на сусідній будинок.
Про це повідомляє Ковельpost.
За словами мешканців цієї ж вулиці, які й викликали пожежних, на момент займання господарів не було вдома. Сусіди побачили дим та почули тріск шиферу. Вогонь та густий дим йшли з горища будівлі. Вочевидь, саме там і сталося займання. Ще до приїзду рятувальників, вогонь через порив вітру уже встиг перекинутися на дах сусіднього будинку.
Причина пожежі наразі невідома.
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Про це повідомляє Ковельpost.
За словами мешканців цієї ж вулиці, які й викликали пожежних, на момент займання господарів не було вдома. Сусіди побачили дим та почули тріск шиферу. Вогонь та густий дим йшли з горища будівлі. Вочевидь, саме там і сталося займання. Ще до приїзду рятувальників, вогонь через порив вітру уже встиг перекинутися на дах сусіднього будинку.
Причина пожежі наразі невідома.
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