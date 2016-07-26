У Ковелі горіли житлові будинки. ФОТО. ВІДЕО





Про це



За словами мешканців цієї ж вулиці, які й викликали пожежних, на момент займання господарів не було вдома. Сусіди побачили дим та почули тріск шиферу. Вогонь та густий дим йшли з горища будівлі. Вочевидь, саме там і сталося займання. Ще до приїзду рятувальників, вогонь через порив вітру уже встиг перекинутися на дах сусіднього будинку.



Причина пожежі наразі невідома.



















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 квітня близько 18 години у Ковелі на вулиці Пилипа Орлика (приватний сектор мікрорайону ЗОШ №10) сталася пожежа у приватному житловому будинку. Вогонь досить швидко перекинувся й на сусідній будинок.Про це повідомляє Ковельpost.За словами мешканців цієї ж вулиці, які й викликали пожежних, на момент займання господарів не було вдома. Сусіди побачили дим та почули тріск шиферу. Вогонь та густий дим йшли з горища будівлі. Вочевидь, саме там і сталося займання. Ще до приїзду рятувальників, вогонь через порив вітру уже встиг перекинутися на дах сусіднього будинку.Причина пожежі наразі невідома.

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