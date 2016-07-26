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У Ковелі горіли житлові будинки. ФОТО. ВІДЕО

У Ковелі горіли житлові будинки. ФОТО. ВІДЕО
25 квітня близько 18 години у Ковелі на вулиці Пилипа Орлика (приватний сектор мікрорайону ЗОШ №10) сталася пожежа у приватному житловому будинку. Вогонь досить швидко перекинувся й на сусідній будинок.

Про це повідомляє Ковельpost.

За словами мешканців цієї ж вулиці, які й викликали пожежних, на момент займання господарів не було вдома. Сусіди побачили дим та почули тріск шиферу. Вогонь та густий дим йшли з горища будівлі. Вочевидь, саме там і сталося займання. Ще до приїзду рятувальників, вогонь через порив вітру уже встиг перекинутися на дах сусіднього будинку.

Причина пожежі наразі невідома.




У Ковелі горіли житлові будинки. ФОТО. ВІДЕО

У Ковелі горіли житлові будинки. ФОТО. ВІДЕО

У Ковелі горіли житлові будинки. ФОТО. ВІДЕО

У Ковелі горіли житлові будинки. ФОТО. ВІДЕО

У Ковелі горіли житлові будинки. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: Ковель, пожежа, будинок
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