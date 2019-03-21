Відомий хірург з Волині Валіхновський розповів, як правильно худнути. ВІДЕО
30 квітень, 20:42
Відомий хірург з Волині та заслужений лікар України Ростислав Валіхновський розповів, як худнути, щоб не завдати шкоди своєму здоров'ю.
Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".
За його словами, зайва вага - найпоширеніша причина імунодефіциту, спричинена неправильним харчуванням. Міцний імунітет є необхідним для боротьби з різноманітними інфекційними захворюваннями, особливо з COVID-19.
Поради для тих, хто збирається схуднути від Ростислава Валіхновського:
- У добовому раціоні людини обов'язково має бути присутній достатній об'єм води.
Це приблизно 2-2,5 літри води. Адже тоді шкіра має адекватну еластичність.
- Фізичні навантаження на свіжому повітрі.
Це означає присутність кисню. Тоді адекватно працює мітохондрія, так звана органела або субклітинний компонент, в якому утворюються енергетичні молекули.
- Дієта та правильне харчування.
Це покращить шкіру, яка вже почала обвисати після схуднення. За його словами, шкіра втрачає свою еластичність, очевидно, через те, що у ній порушується структура білків. Тому, щоб відновити мікроструктуру шкіри, то необхідно поповнити білок за допомогою правильного харчування. В організмі людини повинні бути присутні білкові продукти або продукти, в яких власне знаходиться білок або амінокислоти.
- Гідромасажі або водні процедури.
На переконання хірурга, є дуже цікава методика. Вона сягає 18 століття, але ще є ефективна та актуальна у наший час. Це методика доктора Кнейпа, який займався водолікуванням.
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Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".
За його словами, зайва вага - найпоширеніша причина імунодефіциту, спричинена неправильним харчуванням. Міцний імунітет є необхідним для боротьби з різноманітними інфекційними захворюваннями, особливо з COVID-19.
Поради для тих, хто збирається схуднути від Ростислава Валіхновського:
- У добовому раціоні людини обов'язково має бути присутній достатній об'єм води.
Це приблизно 2-2,5 літри води. Адже тоді шкіра має адекватну еластичність.
- Фізичні навантаження на свіжому повітрі.
Це означає присутність кисню. Тоді адекватно працює мітохондрія, так звана органела або субклітинний компонент, в якому утворюються енергетичні молекули.
- Дієта та правильне харчування.
Це покращить шкіру, яка вже почала обвисати після схуднення. За його словами, шкіра втрачає свою еластичність, очевидно, через те, що у ній порушується структура білків. Тому, щоб відновити мікроструктуру шкіри, то необхідно поповнити білок за допомогою правильного харчування. В організмі людини повинні бути присутні білкові продукти або продукти, в яких власне знаходиться білок або амінокислоти.
- Гідромасажі або водні процедури.
На переконання хірурга, є дуже цікава методика. Вона сягає 18 століття, але ще є ефективна та актуальна у наший час. Це методика доктора Кнейпа, який займався водолікуванням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Замахав цей Айболіт
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