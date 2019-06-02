На Волині затримали контрабандиста, який хотів безпілотником переправити захисні маски через кордон. ФОТО





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Учора ввечері, 1 травня, прикордонники Львівського загону отримали завчасну інформацію від оперативних співробітників Держприкордонслужби про шум двигуна літального апарату типу «Дрон» поблизу державного кордону.



Не гаючи часу наряди від відділу «Амбуків» виїхали для перевірки інформації.



Згодом в Іваничівському районі прикордонники виявили легковик «Skoda». На вимогу військовослужбовців про зупинку автомобіля водій не відреагував, та здійснивши спробу наїзду на прикордонника, вдався до втечі.



За декілька хвилин охоронці кордону знайшли даний автомобіль у лісовому масиві. Під час спроби зупинки водій знову не виконав вимогу прикордонників про зупинку та вдруге здійснив спробу наїзду на прикордонників.



З метою зупинки легковика та враховуючи загрозу життю співробітникам Держприкордонслужби, наряд здійснив попереджувальні постріли вгору та по колесах транспортного засобу. Лише після цього автомобіль зупинився.





До місця події було викликано наряд поліції та карету швидкої допомоги, адже водій отримав осколкове поранення. Першу медичну допомогу правопорушнику, до приїзду швидкої, надали прикордонники.



Під час опитування пасажира авта з’ясувалося, що ще до приїзду військовослужбовців дві особи, які знаходилися в цій автівці, вийшли з неї в лісовому масиві.



За результатами пошукових заходів прикордонники виявили громадянина України з документами та встановили, що раніше цю особу вже затримували польські колеги за переміщення тютюнових виробів.



Також, на місці події було виявлено літальний апарат та два пакунки з товарами медичного призначення, а саме – захисні маски.







На цей час водій «Skoda» знаходиться в лікарні. Його життю нічого не загрожує. На місці події працюють представники ДБР та Нацполіції. Тривають слідчі заходи.





За цим фактом до поліції направлено повідомлення про виявлення кримінального правопорушення за ст.342 ККУ «Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині затримали контрабандиста, який влаштував погоню з прикордонниками після того, як йому завадили переправити пакунки із захисними масками через кордон.Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України Учора ввечері, 1 травня, прикордонники Львівського загону отримали завчасну інформацію від оперативних співробітників Держприкордонслужби про шум двигуна літального апарату типу «Дрон» поблизу державного кордону.Не гаючи часу наряди від відділу «Амбуків» виїхали для перевірки інформації.Згодом в Іваничівському районі прикордонники виявили легковик «Skoda». На вимогу військовослужбовців про зупинку автомобіля водій не відреагував, та здійснивши спробу наїзду на прикордонника, вдався до втечі.За декілька хвилин охоронці кордону знайшли даний автомобіль у лісовому масиві. Під час спроби зупинки водій знову не виконав вимогу прикордонників про зупинку та вдруге здійснив спробу наїзду на прикордонників.З метою зупинки легковика та враховуючи загрозу життю співробітникам Держприкордонслужби, наряд здійснив попереджувальні постріли вгору та по колесах транспортного засобу. Лише після цього автомобіль зупинився.До місця події було викликано наряд поліції та карету швидкої допомоги, адже водій отримав осколкове поранення. Першу медичну допомогу правопорушнику, до приїзду швидкої, надали прикордонники.Під час опитування пасажира авта з’ясувалося, що ще до приїзду військовослужбовців дві особи, які знаходилися в цій автівці, вийшли з неї в лісовому масиві.За результатами пошукових заходів прикордонники виявили громадянина України з документами та встановили, що раніше цю особу вже затримували польські колеги за переміщення тютюнових виробів.Також, на місці події було виявлено літальний апарат та два пакунки з товарами медичного призначення, а саме – захисні маски.На цей час водій «Skoda» знаходиться в лікарні. Його життю нічого не загрожує. На місці події працюють представники ДБР та Нацполіції. Тривають слідчі заходи.За цим фактом до поліції направлено повідомлення про виявлення кримінального правопорушення за ст.342 ККУ «Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб».

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