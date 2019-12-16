Повідомили, скільки складає середній дохід волинян за рік
Сьогодні, 16:50
За минулий рік волиняни мали 54,6 мільйони гривень доходів.
Загалом в Україні наявний дохід у розрахунку на одну особу у 2019 році становив 67,5 тисяч гривень. Про це повідомляє Державна служба статистики, пише Район.Бізнес.
Реальний наявний дохід у 2019 році у порівняні з минулим роком збільшився на 6,5%.
На Волині дохід у розрахунку на одну особу за рік становив майже 53 тисяч гривень. При цьому наявний дохід по області становив 54,6 мільйона гривень. Частина цих коштів, це майже 30 мільйонів гривень - заробітна плата.
За цей же період волиняни витратили 76,5 мільйонів гривень.
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Загалом в Україні наявний дохід у розрахунку на одну особу у 2019 році становив 67,5 тисяч гривень. Про це повідомляє Державна служба статистики, пише Район.Бізнес.
Реальний наявний дохід у 2019 році у порівняні з минулим роком збільшився на 6,5%.
На Волині дохід у розрахунку на одну особу за рік становив майже 53 тисяч гривень. При цьому наявний дохід по області становив 54,6 мільйона гривень. Частина цих коштів, це майже 30 мільйонів гривень - заробітна плата.
За цей же період волиняни витратили 76,5 мільйонів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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