Повідомили, скільки складає середній дохід волинян за рік





Загалом в Україні наявний дохід у розрахунку на одну особу у 2019 році становив 67,5 тисяч гривень. Про це повідомляє Державна служба статистики, пише



Реальний наявний дохід у 2019 році у порівняні з минулим роком збільшився на 6,5%.



На Волині дохід у розрахунку на одну особу за рік становив майже 53 тисяч гривень. При цьому наявний дохід по області становив 54,6 мільйона гривень. Частина цих коштів, це майже 30 мільйонів гривень - заробітна плата.



За цей же період волиняни витратили 76,5 мільйонів гривень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулий рік волиняни мали 54,6 мільйони гривень доходів.Загалом в Україні наявний дохід у розрахунку на одну особу у 2019 році становив 67,5 тисяч гривень. Про це повідомляє Державна служба статистики, пише Район.Бізнес Реальний наявний дохід у 2019 році у порівняні з минулим роком збільшився на 6,5%.На Волині дохід у розрахунку на одну особу за рік становив майже 53 тисяч гривень. При цьому наявний дохід по області становив 54,6 мільйона гривень. Частина цих коштів, це майже 30 мільйонів гривень - заробітна плата.За цей же період волиняни витратили 76,5 мільйонів гривень.

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