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Повідомили, скільки складає середній дохід волинян за рік

Повідомили, скільки складає середній дохід волинян за рік
За минулий рік волиняни мали 54,6 мільйони гривень доходів.

Загалом в Україні наявний дохід у розрахунку на одну особу у 2019 році становив 67,5 тисяч гривень. Про це повідомляє Державна служба статистики, пише Район.Бізнес.

Реальний наявний дохід у 2019 році у порівняні з минулим роком збільшився на 6,5%.

На Волині дохід у розрахунку на одну особу за рік становив майже 53 тисяч гривень. При цьому наявний дохід по області становив 54,6 мільйона гривень. Частина цих коштів, це майже 30 мільйонів гривень - заробітна плата.

За цей же період волиняни витратили 76,5 мільйонів гривень.

Повідомили, скільки складає середній дохід волинян за рік
Повідомили, скільки складає середній дохід волинян за рік
Повідомили, скільки складає середній дохід волинян за рік
Повідомили, скільки складає середній дохід волинян за рік


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Теги: статистика, гроші, доходи, зарплата
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