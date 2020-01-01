5 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження екс-заступник міського голови Луцька(на фото).Також день народження 5 травня святкують волинський гончар й музикант, завідувач видавничого відділу «Ключі» Волинської єпархії ПЦУ, громадська діячка, рекламний менеджерБажаємо іменинникам здоров'я, щастя, успіху по житті, кохання, злагоди й достатку в сім`ї.Іменинники цього дня – чоловіки з іменами Всеволод, Климент, Віталій, Лука і Федір.Вітаємо їх усіх зі святом, бажаємо міцного здоров'я, благополуччя у житті й достатку.Професійне свято сьогодні – в акушерок, адже 5 травня відзначають Всесвітній день акушерок. Зичимо людям цієї професії здоров'я, терпіння і успіхів у їхній роботі.5 травня 1980 року у селі Кортеліси Ратнівського району відкрили меморіальний комплекс жертвам фашизму та історичний музей.