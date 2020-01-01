5 травня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження екс-заступник міського голови Луцька Юрій Моклиця (на фото).
Також день народження 5 травня святкують волинський гончар й музикант Валерій Ленартович, завідувач видавничого відділу «Ключі» Волинської єпархії ПЦУ Дмитро Головенко, громадська діячка Катерина Шарпата, рекламний менеджер Інна Гніздюк.
Бажаємо іменинникам здоров'я, щастя, успіху по житті, кохання, злагоди й достатку в сім`ї.
Іменинники цього дня – чоловіки з іменами Всеволод, Климент, Віталій, Лука і Федір.
Вітаємо їх усіх зі святом, бажаємо міцного здоров'я, благополуччя у житті й достатку.
Професійне свято сьогодні – в акушерок, адже 5 травня відзначають Всесвітній день акушерок. Зичимо людям цієї професії здоров'я, терпіння і успіхів у їхній роботі.
5 травня 1980 року у селі Кортеліси Ратнівського району відкрили меморіальний комплекс жертвам фашизму та історичний музей.
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Також день народження 5 травня святкують волинський гончар й музикант Валерій Ленартович, завідувач видавничого відділу «Ключі» Волинської єпархії ПЦУ Дмитро Головенко, громадська діячка Катерина Шарпата, рекламний менеджер Інна Гніздюк.
Бажаємо іменинникам здоров'я, щастя, успіху по житті, кохання, злагоди й достатку в сім`ї.
Іменинники цього дня – чоловіки з іменами Всеволод, Климент, Віталій, Лука і Федір.
Вітаємо їх усіх зі святом, бажаємо міцного здоров'я, благополуччя у житті й достатку.
Професійне свято сьогодні – в акушерок, адже 5 травня відзначають Всесвітній день акушерок. Зичимо людям цієї професії здоров'я, терпіння і успіхів у їхній роботі.
5 травня 1980 року у селі Кортеліси Ратнівського району відкрили меморіальний комплекс жертвам фашизму та історичний музей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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