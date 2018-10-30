Волинські шахтарі вже другий день протестують. ФОТО. ВІДЕО





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До страйкуючих вийшов т.в.о. директора по виробництву Волиньвугілля Вадим Луцюк. Як він розповідає, є одним із кандидатів на посаду директора шахти №9 «Нововолинська». Шахтарі, які беруть участь в протесті, проти призначення нового директора копальні.



Розмову вели з Луцюком на вулиці. Він зазначає, що люди прийшли зі своєю інформацію і не хочуть чути його пояснень.



“Страйк повязаний з тим, що розглядається моя кандидатура на призначення керівника шахти. Тому я вийшов на розмову. Перекрикують мене. Коли хочу щось сказати, то вони (шахтарі – ред.) сідають в машину. Мене питали, чому я на шахту не приїжджаю, але коли дізналися, що я там буду, перекрили заїзд на шахту”, – говорить Луцюк.



Нагадаємо, 4-го травня оголосили безстрокову мирну акцію протесту з вимогою недопущення звільнення з посади деректора шахти № 9 Павла Танчева, який перебуває на лікарняному і призначення нового директора, звільнення т.в.о гендиректора "Волиньвугілля" Володимира Юрківа для відновлення стабільної роботи копалень.



Сповіщення про пікетування та мітинг було передане голові Волинської ОДА, меру Нововолинська та в місцеве відділення поліції.



Акція 5-го травня під Волиньвугілля тривала близько години. Шахтарі зазначили, що “немає з ким говорити” та посигналивши в автомобілях, роз’їхалися.



Нагадаємо, у коментарі БУГу Юрків зазначив, що з новим керівником шахти №9 ще не визначився, а з приводу автопротесту, відповів наступне:



“Страйк – це акція протесту, коли працівники не приступають до роботи. А який може бути страйк під час карантину, коли люди навіть не працюють. Це якесь просто зібрання”.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5-го травня шахтарі продовжили свій мітинг, який назвали автопротестом. Кілька автівок зібралися біля ДП «Волиньвугілля» у Нововолинську.Про це повідомляє "Буг" До страйкуючих вийшов т.в.о. директора по виробництву ВолиньвугілляЯк він розповідає, є одним із кандидатів на посаду директора шахти №9 «Нововолинська». Шахтарі, які беруть участь в протесті, проти призначення нового директора копальні.Розмову вели з Луцюком на вулиці. Він зазначає, що люди прийшли зі своєю інформацію і не хочуть чути його пояснень.“Страйк повязаний з тим, що розглядається моя кандидатура на призначення керівника шахти. Тому я вийшов на розмову. Перекрикують мене. Коли хочу щось сказати, то вони (шахтарі – ред.) сідають в машину. Мене питали, чому я на шахту не приїжджаю, але коли дізналися, що я там буду, перекрили заїзд на шахту”, – говорить Луцюк.Нагадаємо, 4-го травняякий перебуває на лікарняному і призначення нового директора, звільнення т.в.о гендиректора "Волиньвугілля"для відновлення стабільної роботи копалень.Сповіщення про пікетування та мітинг було передане голові Волинської ОДА, меру Нововолинська та в місцеве відділення поліції.Акція 5-го травня під Волиньвугілля тривала близько години. Шахтарі зазначили, що “немає з ким говорити” та посигналивши в автомобілях, роз’їхалися.Нагадаємо, у коментарі БУГу Юрків зазначив, що з новим керівником шахти №9 ще не визначився, а з приводу автопротесту, відповів наступне:“Страйк – це акція протесту, коли працівники не приступають до роботи. А який може бути страйк під час карантину, коли люди навіть не працюють. Це якесь просто зібрання”.

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