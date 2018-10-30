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Волинські шахтарі вже другий день протестують. ФОТО. ВІДЕО

Волинські шахтарі вже другий день протестують. ФОТО. ВІДЕО
5-го травня шахтарі продовжили свій мітинг, який назвали автопротестом. Кілька автівок зібралися біля ДП «Волиньвугілля» у Нововолинську.

Про це повідомляє "Буг".

До страйкуючих вийшов т.в.о. директора по виробництву Волиньвугілля Вадим Луцюк. Як він розповідає, є одним із кандидатів на посаду директора шахти №9 «Нововолинська». Шахтарі, які беруть участь в протесті, проти призначення нового директора копальні.

Розмову вели з Луцюком на вулиці. Він зазначає, що люди прийшли зі своєю інформацію і не хочуть чути його пояснень.

“Страйк повязаний з тим, що розглядається моя кандидатура на призначення керівника шахти. Тому я вийшов на розмову. Перекрикують мене. Коли хочу щось сказати, то вони (шахтарі – ред.) сідають в машину. Мене питали, чому я на шахту не приїжджаю, але коли дізналися, що я там буду, перекрили заїзд на шахту”, – говорить Луцюк.

Нагадаємо, 4-го травня оголосили безстрокову мирну акцію протесту з вимогою недопущення звільнення з посади деректора шахти № 9 Павла Танчева, який перебуває на лікарняному і призначення нового директора, звільнення т.в.о гендиректора "Волиньвугілля" Володимира Юрківа для відновлення стабільної роботи копалень.

Сповіщення про пікетування та мітинг було передане голові Волинської ОДА, меру Нововолинська та в місцеве відділення поліції.

Акція 5-го травня під Волиньвугілля тривала близько години. Шахтарі зазначили, що “немає з ким говорити” та посигналивши в автомобілях, роз’їхалися.

Нагадаємо, у коментарі БУГу Юрків зазначив, що з новим керівником шахти №9 ще не визначився, а з приводу автопротесту, відповів наступне:

“Страйк – це акція протесту, коли працівники не приступають до роботи. А який може бути страйк під час карантину, коли люди навіть не працюють. Це якесь просто зібрання”.



Волинські шахтарі вже другий день протестують. ФОТО. ВІДЕО
Волинські шахтарі вже другий день протестують. ФОТО. ВІДЕО
Волинські шахтарі вже другий день протестують. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: Нововолинськ, шахтарі, автопротест
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