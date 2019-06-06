У квітні до лікарів через укуси кліщів звернулося майже 40 волинян, серед них – 9 дітей

За оперативними даними до лікувально-профілактичних установ за медичною допомогою з приводу укусів кліщів протягом квітня звернулось близько 40 осіб, в тому числі 9 дітей.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.У 65% осіб укуси відмічалися після перебування на території лісових масивів та парків, у 35% пов’язані з перебуванням на власному подвір’ї та присадибних ділянках.Протягом останнього тижня відмічається збільшення кількості таких звернень — за медичною допомогою звернулось 9 осіб, в тому числі 2 дітей.Захворювання на кліщовий вірусний енцефаліт в області носить спорадичний характер. За останні 2 роки зареєстровано 7 випадків енцефаліту, з яких 2 — у 2019 році. А характерним і важливим для поширення хвороби є укус кліща під час перебування захворілих осіб на території активно діючого природного осередку кліщового енцефаліту: на Волині це майже вся територія Ратнівського району, в меншій мірі території Камінь-Каширського та Ківерцівського районів.