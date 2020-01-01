У ТРЦ «ПортCity» запрацював магазин техніки*





Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.



Магазин «ТТТ» – це місце, де кожен може не лише задовольнити інтерес в сфері сучасних технологій, а й знайти найкращі моделі смартфонів, планшетів, ноутбуків та інших девайсів від улюблених брендів.



Магазин знаходиться на 1-му поверсі ТРЦ в галереї при касової зони гіпермаркету «ТамТам».



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