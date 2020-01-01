вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У ТРЦ «ПортCity» запрацював магазин техніки*

У ТРЦ «ПортCity» запрацював магазин техніки*
У ТРЦ «ПортCity» розпочав роботу магазин мережі «Територія Твоєї Техніки».

Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.

Магазин «ТТТ» – це місце, де кожен може не лише задовольнити інтерес в сфері сучасних технологій, а й знайти найкращі моделі смартфонів, планшетів, ноутбуків та інших девайсів від улюблених брендів.

Магазин знаходиться на 1-му поверсі ТРЦ в галереї при касової зони гіпермаркету «ТамТам».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ТРЦ «ПортCity», магазин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ранок 6 травня: в Україні коронавірус виявили у понад 13 тисяч людей, на Волині – у 359
Сьогодні, 09:26
Курс валют у Луцьку на 6 травня
Сьогодні, 09:24
У ТРЦ «ПортCity» запрацював магазин техніки*
Сьогодні, 09:08
За відмову від обсервації дев'ять волинян постануть перед судом
Сьогодні, 08:20
Мешканці міста на Волині за тепло і гарячу воду за квітень заплатять на 32%–35% менше
Сьогодні, 07:27
Схожі новини
У Нововолинську чоловік в масці намагався вкрасти каву з магазину. ВІДЕО У Нововолинську чоловік в масці намагався вкрасти каву з магазину. ВІДЕО
05 травень, 22:45
На Волині жінка вкрала із магазину продукти разом з кошиком На Волині жінка вкрала із магазину продукти разом з кошиком
04 травень, 14:35
«Хто бажає – пригощайтесь»: волинські фермери безкоштовно роздають городину. ФОТО «Хто бажає – пригощайтесь»: волинські фермери безкоштовно роздають городину. ФОТО
02 травень, 15:47
«ПортCity» запрошує на онлайн-шопінг* «ПортCity» запрошує на онлайн-шопінг*
17 квітень, 08:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ранок 6 травня: в Україні коронавірус виявили у понад 13 тисяч людей, на Волині – у 359
Сьогодні, 09:26
 0
Курс валют у Луцьку на 6 травня
Сьогодні, 09:24
 0
У ТРЦ «ПортCity» запрацював магазин техніки*
Сьогодні, 09:08
 0
За відмову від обсервації дев'ять волинян постануть перед судом
Сьогодні, 08:20
 0
Мешканці міста на Волині за тепло і гарячу воду за квітень заплатять на 32%–35% менше
Сьогодні, 07:27
 0
Медіа
відео
1/8