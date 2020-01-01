У ТРЦ «ПортCity» запрацював магазин техніки*
Сьогодні, 09:08
У ТРЦ «ПортCity» розпочав роботу магазин мережі «Територія Твоєї Техніки».
Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.
Магазин «ТТТ» – це місце, де кожен може не лише задовольнити інтерес в сфері сучасних технологій, а й знайти найкращі моделі смартфонів, планшетів, ноутбуків та інших девайсів від улюблених брендів.
Магазин знаходиться на 1-му поверсі ТРЦ в галереї при касової зони гіпермаркету «ТамТам».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.
Магазин «ТТТ» – це місце, де кожен може не лише задовольнити інтерес в сфері сучасних технологій, а й знайти найкращі моделі смартфонів, планшетів, ноутбуків та інших девайсів від улюблених брендів.
Магазин знаходиться на 1-му поверсі ТРЦ в галереї при касової зони гіпермаркету «ТамТам».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Ранок 6 травня: в Україні коронавірус виявили у понад 13 тисяч людей, на Волині – у 359
Сьогодні, 09:26
Курс валют у Луцьку на 6 травня
Сьогодні, 09:24
У ТРЦ «ПортCity» запрацював магазин техніки*
Сьогодні, 09:08
За відмову від обсервації дев'ять волинян постануть перед судом
Сьогодні, 08:20
Мешканці міста на Волині за тепло і гарячу воду за квітень заплатять на 32%–35% менше
Сьогодні, 07:27