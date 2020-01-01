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На волинській митниці затримали вантажівку із контрабандними ножами

На волинській митниці затримали вантажівку із контрабандними ножами
На митному посту "Ягодин" вилучили незадекларований товар вартістю понад 122 тис. грн.

Прямуючи з Польщі в Україну, в зону митного контролю заїхав вантажний автомобіль під керування громадянина України, - пише пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.

У товаросупровідних документах зазначалось, що переміщується «плівка поліпропіленова». Але у результаті повного митного огляду вантажівки, крім заявлених в митній декларації товарів, виявили 273 ножі, торгової марки «SAMURA», загальною вартістю понад 122 тис. грн.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Санкція даної статті за такі дії передбачає конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

На волинській митниці затримали вантажівку із контрабандними ножами
На волинській митниці затримали вантажівку із контрабандними ножами
На волинській митниці затримали вантажівку із контрабандними ножами
На волинській митниці затримали вантажівку із контрабандними ножами
На волинській митниці затримали вантажівку із контрабандними ножами

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Теги: Ягодин, товар, вилучення
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Коментарі 1
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Самурай. Класні ножі. До котрого митника тепер звертатись щоб купити?
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