У Нововолинську припиняють роботу контрольно-пропускні пункти





Про це йшлося на позачерговому засіданні з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Нововолинській міськраді, йдеться на сайті мерії.



Однак зазначають, що в разі потреби, вони будуть функціонувати знову.



Нагадаємо, у Нововолинську

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську прийняли рішення про припинення роботи блокпостів наприкінці поточного тижня.Про це йшлося на позачерговому засіданні з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Нововолинській міськраді, йдеться на сайті мерії.Однак зазначають, що в разі потреби, вони будуть функціонувати знову.Нагадаємо, у Нововолинську працюють чотири карантинні контрольно-пропускні пункти. 23 квітня у Нововолинську розпочали роботу перші два контрольно-пропускні пункти – на вулицях Луцькій та Львівській, а 28 квітня - запрацювали ще два.

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