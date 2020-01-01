У Нововолинську припиняють роботу контрольно-пропускні пункти
Сьогодні, 11:42
У Нововолинську прийняли рішення про припинення роботи блокпостів наприкінці поточного тижня.
Про це йшлося на позачерговому засіданні з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Нововолинській міськраді, йдеться на сайті мерії.
Однак зазначають, що в разі потреби, вони будуть функціонувати знову.
Нагадаємо, у Нововолинську працюють чотири карантинні контрольно-пропускні пункти. 23 квітня у Нововолинську розпочали роботу перші два контрольно-пропускні пункти – на вулицях Луцькій та Львівській, а 28 квітня - запрацювали ще два.
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Про це йшлося на позачерговому засіданні з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Нововолинській міськраді, йдеться на сайті мерії.
Однак зазначають, що в разі потреби, вони будуть функціонувати знову.
Нагадаємо, у Нововолинську працюють чотири карантинні контрольно-пропускні пункти. 23 квітня у Нововолинську розпочали роботу перші два контрольно-пропускні пункти – на вулицях Луцькій та Львівській, а 28 квітня - запрацювали ще два.
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