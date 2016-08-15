Лучани можуть залишитись без гарячої води через борг «Луцьктепла» перед «Волиньгазом»

Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» боргує за послуги з розподілу газу компанії «Волиньгаз» понад 14 млн 600 тис. грн.Газорозподільне підприємство «Волиньгаз» звернулось з відповідним листом до Луцької міської ради та керівництва «Луцьктепло», в якому наполягає на дотриманні підприємством зобов’язань взятих на себе відповідно до чинного договору розподілу природного газу, повідомляє пресслужба «Волиньгазу».Тож «Луцьктепло» має оплатити борг за послуги з розподілу газу в сумі 14 634 574,50 грн. виключно грошовими коштами на поточний рахунок оператора газорозподільної мережі (ГРМ).«Усім без винятку боржникам, і фізичним і юридичним особам, підприємствам теплокомуненергетики ми постійно нагадуємо та розповідаємо про те, що боргу не повинно бути. Бо на підставі укладеного договору компанія має право припинити надання послуги з розподілу природного газу, - зазначає директор комерційний “Волиньгаз”. - Зокрема, підприємству, яке надає лучанам послугу теплопостачання, ми вже неодноразово повідомляли, що через борги залишимо без газу. Якщо “Луцьктепло” не вирішить найближчим часом питання щодо погашення заборгованості за розподіл природного газу перед АТ «Волиньгаз», то після закінчення карантину, наше товариство буде змушене застосовувати заходи примусового стягнення суми заборгованості, а також штрафних санкцій за невиконання умов договору розподілу природного газу».