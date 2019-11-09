У волинській лікарні пацієнту видалили камінь, що «окупував» всю нирку. ФОТО
Сьогодні, 09:15
Відновлення планових оперативних втручань в Центрі ендоурології Ковельського МТМО почалося з непростої операції - видалення кораловидного каменя.
Про це у facebook повідомив лікар Роман Валецький.
За його словами, пацієнту видалили камінь із правої нирки через єдиний мініатюрний прокол на шкірі.
"Камінь займав всю порожнину нирки. Під час операції конкремент поступово вдалося видалити повністю", - відзначив уролог.
Нині пацієнт почуває себе задовільно і проходить післяопераційну реабілітацію.
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Про це у facebook повідомив лікар Роман Валецький.
За його словами, пацієнту видалили камінь із правої нирки через єдиний мініатюрний прокол на шкірі.
"Камінь займав всю порожнину нирки. Під час операції конкремент поступово вдалося видалити повністю", - відзначив уролог.
Нині пацієнт почуває себе задовільно і проходить післяопераційну реабілітацію.
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