У волинській лікарні пацієнту видалили камінь, що «окупував» всю нирку. ФОТО





Про це у facebook повідомив лікар Роман Валецький.



За його словами, пацієнту видалили камінь із правої нирки через єдиний мініатюрний прокол на шкірі.



"Камінь займав всю порожнину нирки. Під час операції конкремент поступово вдалося видалити повністю", - відзначив уролог.



Нині пацієнт почуває себе задовільно і проходить післяопераційну реабілітацію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відновлення планових оперативних втручань в Центрі ендоурології Ковельського МТМО почалося з непростої операції - видалення кораловидного каменя.Про це у facebook повідомив лікарЗа його словами, пацієнту видалили камінь із правої нирки через єдиний мініатюрний прокол на шкірі."Камінь займав всю порожнину нирки. Під час операції конкремент поступово вдалося видалити повністю", - відзначив уролог.Нині пацієнт почуває себе задовільно і проходить післяопераційну реабілітацію.

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