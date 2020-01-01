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Луцький Меморіал Вічної Слави з висоти пташиного польоту. ФОТО

Луцький Меморіал Вічної Слави з висоти пташиного польоту. ФОТО
У мережі опублікували світлини меморіального комплексу Луцька з висоти пташиного польоту.

Фото розмістили на сторінці "Vysoko" у Facebook.

"Цієї весни вони незвично безлюдні. І, мабуть, чи не вперше за багато років через карантин у ці дні пам'яті та примирення не почують голосів ветеранів, шум орденів і маси квітів...", - йдеться у дописі.

Відомо, загальна площа території меморіального комплексу — 7,5 гектара. Висота центрального обеліска — 40 метрів. На території комплексу розташована братська могила воїнів Великої Вітчизняної війни, де захороненні приблизно 1800 солдатів, загиблих під час визволення Луцька.

Відкриття меморіального комплексу відбулося 29 жовтня 1977 року.

Зазначимо, фотогрофії зроблені у квітні цього року.

Луцький Меморіал Вічної Слави з висоти пташиного польоту. ФОТО
Луцький Меморіал Вічної Слави з висоти пташиного польоту. ФОТО
Луцький Меморіал Вічної Слави з висоти пташиного польоту. ФОТО
Луцький Меморіал Вічної Слави з висоти пташиного польоту. ФОТО
Луцький Меморіал Вічної Слави з висоти пташиного польоту. ФОТО
Луцький Меморіал Вічної Слави з висоти пташиного польоту. ФОТО
Луцький Меморіал Вічної Слави з висоти пташиного польоту. ФОТО
Луцький Меморіал Вічної Слави з висоти пташиного польоту. ФОТО


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Теги: меморіальний комплекс, Луцьк, фото
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