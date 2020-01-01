Луцький Меморіал Вічної Слави з висоти пташиного польоту. ФОТО





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"Цієї весни вони незвично безлюдні. І, мабуть, чи не вперше за багато років через карантин у ці дні пам'яті та примирення не почують голосів ветеранів, шум орденів і маси квітів...", - йдеться у дописі.



Відомо, загальна площа території меморіального комплексу — 7,5 гектара. Висота центрального обеліска — 40 метрів. На території комплексу розташована братська могила воїнів Великої Вітчизняної війни, де захороненні приблизно 1800 солдатів, загиблих під час визволення Луцька.



Відкриття меморіального комплексу відбулося 29 жовтня 1977 року.



Зазначимо, фотогрофії зроблені у квітні цього року.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували світлини меморіального комплексу Луцька з висоти пташиного польоту.Фото розмістили на сторінці "Vysoko" у Facebook."Цієї весни вони незвично безлюдні. І, мабуть, чи не вперше за багато років через карантин у ці дні пам'яті та примирення не почують голосів ветеранів, шум орденів і маси квітів...", - йдеться у дописі.Відомо, загальна площа території меморіального комплексу — 7,5 гектара. Висота центрального обеліска — 40 метрів. На території комплексу розташована братська могила воїнів Великої Вітчизняної війни, де захороненні приблизно 1800 солдатів, загиблих під час визволення Луцька.Відкриття меморіального комплексу відбулося 29 жовтня 1977 року.Зазначимо, фотогрофії зроблені у квітні цього року.

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