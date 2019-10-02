У Любомльському районі посеред траси горіла вантажівка. ФОТО





Пожежа трапилась 7 травня приблизно о 21:30. Загорання вдалося ліквідувати за 45 хвилин, - пише



Вогонь знищив кабіну водія, пошкодив моторний відсік, гальмівну систему, ходову частину. Ймовірною причиною виникнення пожежі є несправність електричної системи автомобіля.



Рятувальникам вдалося відкріпити вантаж від тягача.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Старовойтове Любомльського району горів вантажний автомобіль.Пожежа трапилась 7 травня приблизно о 21:30. Загорання вдалося ліквідувати за 45 хвилин, - пише Кордон. Вогонь знищив кабіну водія, пошкодив моторний відсік, гальмівну систему, ходову частину. Ймовірною причиною виникнення пожежі є несправність електричної системи автомобіля.Рятувальникам вдалося відкріпити вантаж від тягача.

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