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У Любомльському районі посеред траси горіла вантажівка. ФОТО

У Любомльському районі посеред траси горіла вантажівка. ФОТО
На трасі Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Старовойтове Любомльського району горів вантажний автомобіль.

Пожежа трапилась 7 травня приблизно о 21:30. Загорання вдалося ліквідувати за 45 хвилин, - пише Кордон.

Вогонь знищив кабіну водія, пошкодив моторний відсік, гальмівну систему, ходову частину. Ймовірною причиною виникнення пожежі є несправність електричної системи автомобіля.

Рятувальникам вдалося відкріпити вантаж від тягача.
У Любомльському районі посеред траси горіла вантажівка. ФОТО
У Любомльському районі посеред траси горіла вантажівка. ФОТО
У Любомльському районі посеред траси горіла вантажівка. ФОТО

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Теги: пожежа, вантажівка
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