У Луцьку відзначили день народження владики Михаїла. ФОТО

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл з нагоди свого 54-річчя очолив літургію та подячний молебень у кафедральному соборі Святої Трійці.Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.За богослужінням із високопреосвященним молилися благочинний цього храму протоієрей, староста протоієрей, декан богословського факультету ВПБА протоієрейта інші. Співав архієрейський хор «Оранта».Від священнослужителів та мирян із вітальним словом виступив о. Микола. Він зазначив: неважливо, де людина народилась, але важливо, як живе; неважливо, де вчилась, але важливо, як поводиться у суспільстві; неважливо, в якій родині з’явилась на світ, але важливо, як своїм життям славить родину. Панотець побажав владиці продовжувати те, що Господь вклав у його серце: благодать, любов, чесноти. На завершення зичив іменинникові здоров'я і благоденства на многії літа.Подякувавши за вітання, високопреосвященний сказав, що приємно бачити людей у церкві. Адже одні прийшли привітати архієрея, інші – просто помолитися. За його словами, вірус, який нині шириться світом, нас багато чого навчив: бути смиренними, богобоязними, але головне – навчив вірити. «Хто вірить у Бога, той спасеться, бо Господь «смертю смерть подолав». І ми в це віримо. Господь береже Волинь, а ми будем дотримуватись рекомендацій МОЗ, але до церкви ходити. Віра наша стала сильнішою, впевненість більшою. Боятись уже нам немає чого. Усі подальші проблеми – справа політиків», - передає єпархія слова митрополита.Іще архієрей просив не перейматися своїм віком. Бо скільки б не мала людина років, душа її завжди молода і безсмертна. На завершення побажав частіше заглядати у свою душу, а не в паспорт.