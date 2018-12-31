вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Смерть після застілля: поліція оголосила в розшук волинянина, який побив товариша

Смерть після застілля: поліція оголосила в розшук волинянина, який побив товариша
Поліція оголосила в розшук чоловіка, який під час застілля побив свого товариша. Від отриманих травм потерпілий помер.

Про це інформує Володимир медіа.

Володимир-Волинським ВП ГУНП у Волинській області за скоєння злочину, передбаченого ч.2, ст.121 КК України (умисне спричинення тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті) розшукується раніше судимий гр-н Жилковський (Власюк) Тарас Олексійович, 6.10.1975 р.н., житель м. Володимира-Волинського, вулиця Тараскіна, 17.

Його прикмета: зріст 185-190 см, середньої статури, волосся темне, стрижка коротка.

Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце знаходження розшукованого, повідомити за номерами телефонів: 063 852 60 36, 050 484 52 92.

Конфіденційність гарантуємо.

Смерть після застілля: поліція оголосила в розшук волинянина, який побив товариша

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бійка, застілля, Володимир-Волинський, поліція, розшук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
10 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Смерть після застілля: поліція оголосила в розшук волинянина, який побив товариша
09 травень, 23:35
Відрізок траси Київ-Ковель-Ягодин прибиратимуть за 700 тисяч гривень
09 травень, 23:21
Рідкісні для Європи: на Вінниччині помітили червонокнижних лісових котів. ВІДЕО
09 травень, 22:47
Мистецтво під час пандемії: у Гамбурзі – виставка лучанки. ФОТО
09 травень, 22:23
Схожі новини
На Волині застілля закінчилось бійкою, один з учасників – помер На Волині застілля закінчилось бійкою, один з учасників – помер
09 травень, 21:19
На Волині розшукали двох чоловіків, які переховувалися від слідства На Волині розшукали двох чоловіків, які переховувалися від слідства
31 грудень, 2018, 10:14
Поїхав за продуктами і не повернувся: на Волині розшукують чоловіка. ФОТО Поїхав за продуктами і не повернувся: на Волині розшукують чоловіка. ФОТО
24 квітень, 2018, 17:19
Поліція досі розшукує лучанина, який скоїв низку злочинів Поліція досі розшукує лучанина, який скоїв низку злочинів
07 травень, 13:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
10 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Смерть після застілля: поліція оголосила в розшук волинянина, який побив товариша
09 травень, 23:35
 0
Відрізок траси Київ-Ковель-Ягодин прибиратимуть за 700 тисяч гривень
09 травень, 23:21
 0
Рідкісні для Європи: на Вінниччині помітили червонокнижних лісових котів. ВІДЕО
09 травень, 22:47
 0
Мистецтво під час пандемії: у Гамбурзі – виставка лучанки. ФОТО
09 травень, 22:23
 0
Медіа
відео
1/8