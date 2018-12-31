Смерть після застілля: поліція оголосила в розшук волинянина, який побив товариша





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Володимир-Волинським ВП ГУНП у Волинській області за скоєння злочину, передбаченого ч.2, ст.121 КК України (умисне спричинення тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті) розшукується раніше судимий гр-н Жилковський (Власюк) Тарас Олексійович, 6.10.1975 р.н., житель м. Володимира-Волинського, вулиця Тараскіна, 17.



Його прикмета: зріст 185-190 см, середньої статури, волосся темне, стрижка коротка.



Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце знаходження розшукованого, повідомити за номерами телефонів: 063 852 60 36, 050 484 52 92.



Конфіденційність гарантуємо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція оголосила в розшук чоловіка, який під час застілля побив свого товариша. Від отриманих травм потерпілий помер Про це інформує Володимир медіа Володимир-Волинським ВП ГУНП у Волинській області за скоєння злочину, передбаченого ч.2, ст.121 КК України (умисне спричинення тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті) розшукується раніше судимий гр-н, 6.10.1975 р.н., житель м. Володимира-Волинського, вулиця Тараскіна, 17.Його прикмета: зріст 185-190 см, середньої статури, волосся темне, стрижка коротка.Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце знаходження розшукованого, повідомити за номерами телефонів:Конфіденційність гарантуємо.

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