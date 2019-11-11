В Одесі поліція склала два протоколи через георгіївську стрічку





Про це інформує



«Жителька Приморського району вивісила на своєму балконі георгіївську стрічку. Відносно жінки склали протокол за ч. 1 ст. 173-3 (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) КУпАП», - йдеться у повідомленні.



Окрім того, у відділі повідомили, що на Алеї Слави поліцейські також зупинили чоловіка з георгіївською стрічкою на одязі, на громадянина складено протокол.



«За використання забороненої символіки у Приморському відділі поліції на 29-річного одесита склали протокол за ст. 173-3 (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) КУпАП», - зазначається у повідомленні.



Також поліція склала два протоколи на одесита за порушення правопорядку на Алеї слави.



«На Алеї слави одесит, 1984 р.н., поводився агресивно, нецензурно лаючись та не реагуючи на законні вимоги правоохоронців. Відносно чоловіка склали протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) та 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення», - повідомили у поліції Одещини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі поліцейські склали адміністративний протокол на жінку за публічне використання забороненої символіки - георгіївської стрічки.Про це інформує відділ комунікації поліції Одеської області «Жителька Приморського району вивісила на своєму балконі георгіївську стрічку. Відносно жінки склали протокол за ч. 1 ст. 173-3 (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) КУпАП», - йдеться у повідомленні.Окрім того, у відділі повідомили, що на Алеї Слави поліцейські також зупинили чоловіка з георгіївською стрічкою на одязі, на громадянина складено протокол.«За використання забороненої символіки у Приморському відділі поліції на 29-річного одесита склали протокол за ст. 173-3 (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) КУпАП», - зазначається у повідомленні.Також поліція склала два протоколи на одесита за порушення правопорядку на Алеї слави.«На Алеї слави одесит, 1984 р.н., поводився агресивно, нецензурно лаючись та не реагуючи на законні вимоги правоохоронців. Відносно чоловіка склали протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) та 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення», - повідомили у поліції Одещини.

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