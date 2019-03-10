Вихованці луцького вокального колективу записали зворушливе відео-привітання для матусь разом із відомим шоуменом. ВІДЕО
Сьогодні, 11:50
Зразковий вокально-хоровий колектив «Перлинка» Луцького Палацу учнівської молоді та відомий композитор і шоумен Сергій Скулинць створили спільний відео-проект привітання до дня матері.
Відео «Мама» опублікувала на своїй сторінці керівниця «Перлинки» Наталія Троцюк.
«Навіть на дистанційному навчанні продовжується наша творча і дружня співпраця з відомим композитором та шоуменом Сергієм Скулинцем. Вітаємо усіх Мам нашим спільним проектом «Мама», – йдеться у дописі.
Муз. Сергій Скулинець та Мила Кирилюк.
Відео можна переглянути за посиланням ТУТ.
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Відео «Мама» опублікувала на своїй сторінці керівниця «Перлинки» Наталія Троцюк.
«Навіть на дистанційному навчанні продовжується наша творча і дружня співпраця з відомим композитором та шоуменом Сергієм Скулинцем. Вітаємо усіх Мам нашим спільним проектом «Мама», – йдеться у дописі.
Муз. Сергій Скулинець та Мила Кирилюк.
Відео можна переглянути за посиланням ТУТ.
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