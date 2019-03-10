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Вихованці луцького вокального колективу записали зворушливе відео-привітання для матусь разом із відомим шоуменом. ВІДЕО

Вихованці луцького вокального колективу записали зворушливе відео-привітання для матусь разом із відомим шоуменом. ВІДЕО
Зразковий вокально-хоровий колектив «Перлинка» Луцького Палацу учнівської молоді та відомий композитор і шоумен Сергій Скулинць створили спільний відео-проект привітання до дня матері.

Відео «Мама» опублікувала на своїй сторінці керівниця «Перлинки» Наталія Троцюк.

«Навіть на дистанційному навчанні продовжується наша творча і дружня співпраця з відомим композитором та шоуменом Сергієм Скулинцем. Вітаємо усіх Мам нашим спільним проектом «Мама», – йдеться у дописі.

Муз. Сергій Скулинець та Мила Кирилюк.

Відео можна переглянути за посиланням ТУТ.

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Теги: Мама, Скулинець, відео, Перлинка, привітання
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