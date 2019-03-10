Вихованці луцького вокального колективу записали зворушливе відео-привітання для матусь разом із відомим шоуменом. ВІДЕО

«Перлинка» Луцького Палацу учнівської молоді та відомий композитор і шоумен Сергій Скулинць створили спільний відео-проект привітання до дня матері.



Відео Наталія Троцюк.



«Навіть на дистанційному навчанні продовжується наша творча і дружня співпраця з відомим композитором та шоуменом Сергієм Скулинцем. Вітаємо усіх Мам нашим спільним проектом «Мама», – йдеться у дописі.



Муз. Сергій Скулинець та Мила Кирилюк.



Відео можна переглянути



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зразковий вокально-хоровий колективЛуцького Палацу учнівської молоді та відомий композитор і шоуменстворили спільний відео-проект привітання до дня матері.Відео «Мама» опублікувала на своїй сторінці керівниця «Перлинки»«Навіть на дистанційному навчанні продовжується наша творча і дружня співпраця з відомим композитором та шоуменом Сергієм Скулинцем. Вітаємо усіх Мам нашим спільним проектом «Мама», – йдеться у дописі.Муз. Сергій Скулинець таВідео можна переглянути за посиланням ТУТ

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію