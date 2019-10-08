Просить допомогти у пошуках: у волинянина вночі вкрали мотоцикл. ФОТО
Сьогодні, 07:48
У ніч на 9-те травня у селі Будятичі неподалік Нововолинська викрали мотоцикл.
Про це БУГу повідомив власник двоколісного транспорту, який просить допомоги в пошуках.
Мотоцикл чорно-білого кольору марки “Suzuki Dr650 SuperMoto” стояв біля будинку.
Про крадіжку повідомлено у поліцію.
Якщо вам відома будь-яка інформація про крадений транспорт, просимо повідомити у поліцію.
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Про це БУГу повідомив власник двоколісного транспорту, який просить допомоги в пошуках.
Мотоцикл чорно-білого кольору марки “Suzuki Dr650 SuperMoto” стояв біля будинку.
Про крадіжку повідомлено у поліцію.
Якщо вам відома будь-яка інформація про крадений транспорт, просимо повідомити у поліцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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