Просить допомогти у пошуках: у волинянина вночі вкрали мотоцикл. ФОТО





Про це



Мотоцикл чорно-білого кольору марки “Suzuki Dr650 SuperMoto” стояв біля будинку.



Про крадіжку повідомлено у поліцію.



Якщо вам відома будь-яка інформація про крадений транспорт, просимо повідомити у поліцію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 9-те травня у селі Будятичі неподалік Нововолинська викрали мотоцикл.Про це БУГу повідомив власник двоколісного транспорту, який просить допомоги в пошуках.Мотоцикл чорно-білого кольору марки “Suzuki Dr650 SuperMoto” стояв біля будинку.Про крадіжку повідомлено у поліцію.Якщо вам відома будь-яка інформація про крадений транспорт, просимо повідомити у поліцію.

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