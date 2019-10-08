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Просить допомогти у пошуках: у волинянина вночі вкрали мотоцикл. ФОТО

Просить допомогти у пошуках: у волинянина вночі вкрали мотоцикл. ФОТО
У ніч на 9-те травня у селі Будятичі неподалік Нововолинська викрали мотоцикл.

Про це БУГу повідомив власник двоколісного транспорту, який просить допомоги в пошуках.

Мотоцикл чорно-білого кольору марки “Suzuki Dr650 SuperMoto” стояв біля будинку.

Про крадіжку повідомлено у поліцію.

Якщо вам відома будь-яка інформація про крадений транспорт, просимо повідомити у поліцію.

Просить допомогти у пошуках: у волинянина вночі вкрали мотоцикл. ФОТО

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Теги: мотоцикл, розшук, допомога, поліція, Будятичі
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