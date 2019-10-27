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Нанесення дорожньої розмітки на Волині обійдеться у 10 мільйонів гривень

Нанесення дорожньої розмітки на Волині обійдеться у 10 мільйонів гривень
На послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Волинської області – нанесення дорожньої розмітки – цього року скерують майже 10 мільйонів гривень.

Відкриті торги для пошуку підрядника 8 травня оголосила служба автомобільних доріг у Волинській області. Тендерні пропозиції прийматимуть до 4 червня, – пише ІА Волинські новини.

Очікувана вартість робіт становить 9 957 633 гривні.

Йдеться про такі послуги: розмічання покриття дороги вручну перед нанесенням ліній горизонтальної розмітки, улаштування горизонтальної розмітки фарбою маркірувальною машиною та придбання фарби для дорожньої розмітки, скляних мікрокульок і розчинників..

Ці послуги мають надаватися до 31 грудня 2020 року. Гарантійний термін на нанесення розмітки фарбою становить шість місяців.

Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання та матеріально-технічної бази, зокрема двох маркірувальних машин, а також працівників відповідної кваліфікації та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт.

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Теги: дорожня розмітка, дорога, тендер
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