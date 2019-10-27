Нанесення дорожньої розмітки на Волині обійдеться у 10 мільйонів гривень





Відкриті торги для пошуку підрядника 8 травня оголосила служба автомобільних доріг у Волинській області. Тендерні пропозиції прийматимуть до 4 червня, – пише



Очікувана вартість робіт становить 9 957 633 гривні.



Йдеться про такі послуги: розмічання покриття дороги вручну перед нанесенням ліній горизонтальної розмітки, улаштування горизонтальної розмітки фарбою маркірувальною машиною та придбання фарби для дорожньої розмітки, скляних мікрокульок і розчинників..



Ці послуги мають надаватися до 31 грудня 2020 року. Гарантійний термін на нанесення розмітки фарбою становить шість місяців.



Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання та матеріально-технічної бази, зокрема двох маркірувальних машин, а також працівників відповідної кваліфікації та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт.

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