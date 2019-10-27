Нанесення дорожньої розмітки на Волині обійдеться у 10 мільйонів гривень
Сьогодні, 00:46
На послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Волинської області – нанесення дорожньої розмітки – цього року скерують майже 10 мільйонів гривень.
Відкриті торги для пошуку підрядника 8 травня оголосила служба автомобільних доріг у Волинській області. Тендерні пропозиції прийматимуть до 4 червня, – пише ІА Волинські новини.
Очікувана вартість робіт становить 9 957 633 гривні.
Йдеться про такі послуги: розмічання покриття дороги вручну перед нанесенням ліній горизонтальної розмітки, улаштування горизонтальної розмітки фарбою маркірувальною машиною та придбання фарби для дорожньої розмітки, скляних мікрокульок і розчинників..
Ці послуги мають надаватися до 31 грудня 2020 року. Гарантійний термін на нанесення розмітки фарбою становить шість місяців.
Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання та матеріально-технічної бази, зокрема двох маркірувальних машин, а також працівників відповідної кваліфікації та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відкриті торги для пошуку підрядника 8 травня оголосила служба автомобільних доріг у Волинській області. Тендерні пропозиції прийматимуть до 4 червня, – пише ІА Волинські новини.
Очікувана вартість робіт становить 9 957 633 гривні.
Йдеться про такі послуги: розмічання покриття дороги вручну перед нанесенням ліній горизонтальної розмітки, улаштування горизонтальної розмітки фарбою маркірувальною машиною та придбання фарби для дорожньої розмітки, скляних мікрокульок і розчинників..
Ці послуги мають надаватися до 31 грудня 2020 року. Гарантійний термін на нанесення розмітки фарбою становить шість місяців.
Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання та матеріально-технічної бази, зокрема двох маркірувальних машин, а також працівників відповідної кваліфікації та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Нанесення дорожньої розмітки на Волині обійдеться у 10 мільйонів гривень
Сьогодні, 00:46
12 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Чернівецькій області від COVID-19 помер депутат
11 травень, 23:29
У Луцьку за два дні – чотири крадіжки з магазинів. ФОТО
11 травень, 22:45
Послаблення карантину: лучани відкрили купальний сезон. ВІДЕО
11 травень, 22:23