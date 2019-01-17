В районі на Волині люди викидають відходи дорогою до сміттєзвалища. ФОТО





Світлини з узбіччя дороги, яка веде на полігон ТПВ, опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці шачанка Надія Матющенко, – передає



На фото видно, що узбіччя в деяких місцях завалене побутовим сміттям, а також будівельними матеріалами, що, вочевидь, вивезли люди після ремонту будинків чи господарських споруд.



«Ви не люди, ви людиська! Це за кілька десятків метрів від сміттєзвалища! У вас що, вавка на всю голову? Що вами керує у такі моменти? Більше нічого не пишу, бо людські слова закінчилися», – підписала жінка світлини.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорогу біля Шацька, яка веде на полігон твердих побутових відходів, перетворили на нелегальне сміттєзвалище.Світлини з узбіччя дороги, яка веде на полігон ТПВ, опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці шачанка, – передає Район Шацьк На фото видно, що узбіччя в деяких місцях завалене побутовим сміттям, а також будівельними матеріалами, що, вочевидь, вивезли люди після ремонту будинків чи господарських споруд.«Ви не люди, ви людиська! Це за кілька десятків метрів від сміттєзвалища! У вас що, вавка на всю голову? Що вами керує у такі моменти? Більше нічого не пишу, бо людські слова закінчилися», – підписала жінка світлини.

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