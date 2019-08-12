У Луцьку разом з документами знайшли наркотики





Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.



10 травня приблизно о 14-ій годині небайдужі громадяни повідомили, що на проспекті Соборності знайшли чужі документи.



Прибувши на місце події, інспектори під знайденим документом, на який вказав заявник, виявили прозорий поліетиленовий пакет у якому знаходилась подрібнена речовина зеленого кольору природного походження ззовні схожа на наркотичну.



Для встановлення всіх обставин події на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

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