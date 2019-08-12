вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку разом з документами знайшли наркотики

У Луцьку разом з документами знайшли наркотики
Патрульні у Луцьку виявили речовини, ймовірно, наркотичного походження.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

10 травня приблизно о 14-ій годині небайдужі громадяни повідомили, що на проспекті Соборності знайшли чужі документи.

Прибувши на місце події, інспектори під знайденим документом, на який вказав заявник, виявили прозорий поліетиленовий пакет у якому знаходилась подрібнена речовина зеленого кольору природного походження ззовні схожа на наркотичну.

Для встановлення всіх обставин події на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, документи, патрульні, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
так собі спосіб підстави, але в українському селі може прокатить
Відповісти
Вибір редактора
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 12 травня
Сьогодні, 09:19
В Україні – понад 16 тисяч випадків коронавірусу, на Волині – майже пів тисячі
Сьогодні, 09:12
У Луцьку разом з документами знайшли наркотики
Сьогодні, 08:55
У місті на Волині взялись за реконструкцію парку. ФОТО
Сьогодні, 08:26
Орден матері бійця АТО: жінку з Волині нагородили унікальною відзнакою. ФОТО
Сьогодні, 07:38
Схожі новини
У Луцьку вночі затримали трьох чоловіків із наркотиками. ФОТО У Луцьку вночі затримали трьох чоловіків із наркотиками. ФОТО
04 травень, 15:57
У Луцьку біля Теремнівських ставків затримали чоловіка з наркотиками У Луцьку біля Теремнівських ставків затримали чоловіка з наркотиками
14 квітень, 11:24
У Луцьку посеред вулиці спіймали молодика з наркотиками У Луцьку посеред вулиці спіймали молодика з наркотиками
17 лютий, 09:43
У Луцьку біля інфекційної лікарні зловили чоловіка з наркотиками У Луцьку біля інфекційної лікарні зловили чоловіка з наркотиками
12 серпень, 2019, 10:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україну накриють дощі, а вночі прогнозують заморозки
Сьогодні, 10:18
 0
За побиття поліцейського лучанину дали 2 роки умовного покарання
Сьогодні, 10:01
 0
Волинянин отримав жахливі опіки у пожежі
Сьогодні, 09:37
 0
Курс валют у Луцьку на 12 травня
Сьогодні, 09:19
 0
В Україні – понад 16 тисяч випадків коронавірусу, на Волині – майже пів тисячі
Сьогодні, 09:12
 0
Медіа
відео
1/8