У Луцьку разом з документами знайшли наркотики
Сьогодні, 08:55
Патрульні у Луцьку виявили речовини, ймовірно, наркотичного походження.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
10 травня приблизно о 14-ій годині небайдужі громадяни повідомили, що на проспекті Соборності знайшли чужі документи.
Прибувши на місце події, інспектори під знайденим документом, на який вказав заявник, виявили прозорий поліетиленовий пакет у якому знаходилась подрібнена речовина зеленого кольору природного походження ззовні схожа на наркотичну.
Для встановлення всіх обставин події на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
10 травня приблизно о 14-ій годині небайдужі громадяни повідомили, що на проспекті Соборності знайшли чужі документи.
Прибувши на місце події, інспектори під знайденим документом, на який вказав заявник, виявили прозорий поліетиленовий пакет у якому знаходилась подрібнена речовина зеленого кольору природного походження ззовні схожа на наркотичну.
Для встановлення всіх обставин події на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
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Коментарі 1
так собі спосіб підстави, але в українському селі може прокатить
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